SUA au interzis zborurile spre şi dinspre Turcia până pe 1 septembrie

SUA au interzis zborurile spre și dinspre Turcia până pe 1 septembrie

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația americană de Aviație (FAA) a interzis toate zborurile între Statele Unite și Turcia până pe 1 septembie, relatează Aviation Channel, citat de News.ro.Nicio companie aeriană, fie ea americană sau străină, nu are voie să zboare în Statele Unite din Turcia, nici direct, nici via o țară terță.Decizia afectează compania Turkish Airlines, singura care opera zboruri între cele două țări. Aceasta avea curse către Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, și Washington.FAA va revizui situația cel târziu pe 15 august.Măsura vine după tentativa de lovitură de stat din weekend, când elemente din armată au încercat să îl îndepărteze de la putere pe președintele Recep Tayyip Erdogan.