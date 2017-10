SUA / Atacatorul din Louisiana, un fost pușcaș marin decorat

Luni, 18 Iulie 2016.

Atacatorul din Baton Rouge, care a ucis trei polițiști, este un fost pușcaș marin cu grad de sergent care a luptat în Irak și a fost decorat de mai multe ori. Înainte de atac, bărbatul de culoare postase pe internet mai multe înregistrări în care vorbea despre brutalitatea forțelor de ordine.Mai multe echipaje de poliție au fost chemate în parcarea unui magazin unde se afla un bărbat înarmat. Imediat după ce au ajuns, suspectul a început să tragă cu o armă automată. În oraș s-a instalat panica, până când autoritățile au anunțat că a fost un singur atacator și că acesta a fost ucis.„Credem că persoana pe care ofițerii noștri au împușcat-o și ucis-o este persoana care a deschis focul și a ucis la locul faptei. Nu credem că mai există un atacator în regiunea Baton Rouge”, a declarat șeful poliției din Louisiana, Michael Edmonson.Atacatorul a fost identificat ca fiind Gavin Long, un fost pușcaș marin care chiar ieri a împlinit 29 de ani. Originar din Kansas City, el a fost pușcaș marin din august 2005 până în august 2010, când a fost lăsat la vatră cu onoruri.Gavin Long a fost trimis și în Irak din iunie 2008 până în ianuarie 2009, unde a câștigat mai multe medalii și a fost lăudat de superiorii săi.Recent, el ar fi publicat sub pseudonim înregistrări în care vorbea despre oprimarea negrilor și protestele față de brutalitatea poliției. Gavin Long a publicat pe 10 iulie un video pe Youtube în care spunea să că s-a săturat de modul în care sunt tratați afro-americanii și a sugerat că doar violența și presiunile financiare ar putea să schimbe această situație. De asemenea, el a menționat că vorbește din Dallas unde s-a alăturat protestelor.„Numai dacă lupți înapoi și bani. Doar de asta le pasă. Bani și sânge, sânge și bani”, a spus Gavin Long în fața camerei.Într-un alt video, Gavin Long spune că „orice i s-ar întâmpla lui” vrea ca cei care îl urmăresc să știe că „nu este afiliat” cu niciun grup sau mișcare.„Sunt afiliat doar spiritului de justiție, nici mai mult nici mai puțin. Am gândit singur și am luat singur decizii”, a spus bărbatul.O sursă guvernamentală a declarat pentru Reuters, sub anonimat, că anchetatorii cred că polițiștii au fost atrași în capcană de un apel la 112. Polițiștii din Baton Rouge au răspuns unui apel în care se reclama prezența unui bărbat îmbrăcat în negru care stătea cu o pușcă în spatele unui magazin, la scurt timp după 09.00 dimineața.După ce mai mulți polițiști au ajuns la fața locului, bărbatul de 29 de ani a deschis focul. Totul a durat aproximativ opt minute. Cel puțin unul dintre polițiștii uciși era afro-american.Brady Vancel, martor la incident, a declarat pentru CNN că a văzut un bărbat în negru și cu o mască de ski pe chip alergând prin parcarea magazinului în timp ce se trăgea în el. Bărbatul a declarat că atacatorul „a ridicat privirea și m-a văzut. Ne-am oprit. Eu am înghețat, la fel și el pentru o secundă, și apoi s-a întors și a alergat în direcția opusă și la fel am făcut și eu”.După atac, președintele Barack Obama a condamnat atacul și a făcut un nou apel la unitate.„Moartea acestor trei polițiști curajoși arată pericolul la care oamenii legii din toată țara se expun în fiecare zi. Noi, ca națiune, trebuie să spunem tare și clar că nimic nu justifică violența contra polițiștilor. Atacurile asupra lor reprezintă un atac asupra noastră, a tuturor și a statului de drept care face societatea să funcționeze”, a spus președintele american Barack Obama.Este al doilea atac de acest gen în care cad victime polițiști. Acum 10 zile, un militar în rezervă a ucis cinci polițiști la sfârșitul unui protest față de tratamentul brutal aplicat de polițiști suspecților de culoare.