SUA / Atac armat într-o biserică în South Carolina. Nouă persoane au fost împuşcate

SUA / Atac armat într-o biserică în South Carolina. Nouă persoane au fost împușcate

Ştire online publicată Joi, 18 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat înarmat a deschis focul miercuri seara la o biserică istorică afroamericană din centrul orașului Charleston, în South Carolina, și este dat în urmărire, a declarat un oficial din cadrul poliției, în urma unor informații potrivit cărora nouă persoane au fost împușcate.Poliția l-a descris pe suspect ca fiind un bărbat alb, în vârstă de 21 de ani, care poartă o bluză cu mâneci lungi sau hanorac, potrivit ziarului The Post and Courier din Charleston. Publicația citează informații neconfirmate, potrivit cărora nouă persoane ar fi fost împușcate.Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Charleston, Charles Francis, a declarat că atacul a avut loc la Biserica episcopală metodistă africană (AME) Emanuel către ora locală 21.00 (vineri, 4.00, ora României).Poliția îl caută în continuare pe suspect și nu deține informații despre victime, a declarat Francis. Alte detalii nu erau disponibile imediat.Postul de televiziune WGHP din North Carolina, afiliat Fox, relatează pe site că unele dintre victime ar fi murit.Postul local WCSC relatează că agenți FBI se aflau la fața locului. Poliția federală nu a putut fi contactată imediat, precizează Reuters.Potrivit site-ului bisericii, lăcașul are una dintre cele mai mari și mai vechi comunități din regiune.Biserica a fost construită în 1891 și este considerată un monument istroic, potrivit Realitatea.net.