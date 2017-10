SUA ar putea invoca precedentul crizei din Kosovo pentru a interveni în Siria

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Barack Obama s-ar putea inspira din modelul intervenției în criza din Kosovo pentru a lansa o operațiune militară în Siria fără un mandat ONU, afirmă oficiali americani de rang înalt citați de ediția online a The New York Times.„Consilierii prezidențiali americani pentru securitate analizează cazul intervenției NATO în criza din Kosovo ca posibil model pentru o operațiune în Siria fără mandat ONU”, scrie ziarul The New York Times.„În contextul în care Rusia probabil va exercita dreptul de veto în Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca aprobarea unei intervenții militare, președintele SUA încă se gândește dacă să treacă peste o decizie a Națiunilor Unite, avertizând că, în acest caz, ar avea nevoie de o coaliție internațională solidă și de argumente legale puternice”, explică publicația americană.„Dacă Statele Unite intervin și atacă o țară fără un mandat ONU și fără a putea fi prezentate dovezi clare, atunci vor apărea semne de întrebare privind legitimitatea intervenției din punctul de vedere al legislației internaționale și oare vom avea o coaliție funcțională?”, a declarat Barack Obama, vineri, la CNN, comentând presupusul atac chimic care ar fi avut loc, pe 21 august, la Damasc, pe care l-a catalogat drept o sursă de „grave preocupări”.O echipă de experți ONU se află în Siria, dar regimul sirian trebuie să aprobe o anchetă în cazul atacului, iar zona este sub controlul insurgenților.Kosovo reprezintă un precedent evident pentru Admi-nistrația Obama întrucât Serbia, la fel ca Siria, era acuzată de masacre, iar Moscova susținea regimul de la Belgrad, așa cum îl susține și pe cel de la Damasc. În anul 1999, Administrația Bill Clinton s-a folosit de susținerea din partea NATO și de argumentul protejării civililor vulnerabili pentru a justifica raiduri aeriene împotriva armatei sârbe, timp de 78 de zile.Opoziția siriană susține că forțele subordonate regimului Bashar Al-Assad au utilizat arme chimice în apropiere de Damasc, atacul soldându-se, potrivit insurgenților, cu peste 1.000 de morți. Armata siriană a dezmințit categoric utilizarea de arme chimice la periferia orașului Damasc. La rândul său, regimul Bashar al-Assad afirmă că forțele insurgente subordonate opoziției au utilizat arme chimice la Damasc.