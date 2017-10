SUA, aproape de o catastrofă. O bombă atomică a fost la un pas să explodeze

O bombă atomică americană de 260 de ori mai puternică decât cea de la Hiroshima a fost la un pas de a exploda, în ianuarie 1961, în North Carolina (estul Statelor Unite), a anunțat, sâmbătă, cotidianul britanic The Guardian, citând un document american „desecretizat”, relatează AFP. Potrivit unui raport secret despre acest eveniment, un bombardier B-52 s-a dezmembrat în zbor la 23 ianuarie 1961, pierzând două bombe Mark 39 cu hidrogen deasupra Goldsboro, un oraș din North Carolina. „Una dintre cele două bombe s-a comportat exact așa cum ar fi trebuit să facă o bombă nucleară în momentul largării sale intenționate: parașuta sa s-a deschis și s-a declanșat procedeul de aprindere”, dezvăluie cotidianul. „Un simplu comutator cu voltaj mic (...) a ferit Statele Unite de o catastrofă”, împiedicând bomba să explodeze, a scris Parker F. Jones, un inginer care lucrează în laboratoarele naționale Sandia, responsabile de elaborarea mecanismelor de securitate pentru bombele nucleare. Autor al raportului privind evenimentele, scris după opt ani, el a subliniat că trei dintre cele patru dispozitive de securitate nu au funcționat. Catastrofa ar fi putut afecta orașele Washington, Baltimore, Philadelphia și chiar New York, punând „în pericol milioane de vieți”, afirmă cotidianul. În perioada respec-tivă, incidentul a generat speculații privind gravi-tatea sa, dar autoritățile americane au negat permanent că au fost puse în pericol vieți ameri-cane din cauza măsu-rilor de securitate insuficiente. „Bomba MK 39 Mod 2 nu are mecanisme de securitate adecvate pentru folosirea aeropur-tată la bordul unui B-52", conchide inginerul în acest raport intitulat „Întoarcere la Goldsboro, sau cum am învățat să nu am încredere în bomba H” - o referire la subtitlul filmului lui Stanley Kubrick, „Dr. Strangelove”.