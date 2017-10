SUA analizează ipoteza unei retrageri totale a trupelor sale din Afganistan

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adminstrația americană ia în calcul retragerea completă a trupelor din Afganistan, în anul 2014, când se va încheia misiunea NATO în această țară, a anunțat Casa Albă, cu trei zile înaintea vizitei președintelui afgan, Hamid Karzai, relatează agențiile Reuters și Associated Press.„Este o opțiune pe care am putea să o luăm în considerare”, a afirmat în fața presei consilierul pentru securitate națională Ben Rhodes, după ce a fost întrebat dacă administrația de la Washington are în vedere o opțiune zero în analiza cu privire la numărul de soldați americani ce ar urma să rămână în Afganistan după terminarea misiunii NATO.Acesta a manționat că o decizie referitoare la subiectul în cauză va fi luată în lunile următoare, explicând că obiectivul Statelor Unite nu este de a avea trupe în Afganistan, ci de a combate terorismul.Anterior, oficiali americani au afirmat că armata SUA ar urma să mențină în Afganistan după anul 2014 între 3.000 și 9.000 de soldați.