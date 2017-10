Studenţii din căminul Pescărie, puşi pe fugă de haitele de câini

Studenții din căminul Pescărie, puși pe fugă de haitele de câini

Deși unii studenți hrănesc animalele și le apără, cei mai mulți se plâng de prezența animalelor, existând cazuri în care tinerii au fost atacați de animalul considerat, în general, cel mai bun prieten al omului. Este cazul studenților din căminele de la Pescărie care, de ceva vreme, se confruntă cu haitele de câini din împrejurimi. Căminiștii spun că nu o singură dată câinii i-au atacat pe studenți. „Eu stau în căminul 2 Faleză Nord și am fost mușcată de un câine în urmă cu vreo două luni. Și nu am fost singura atacată, cunosc colege de cămin care și ele au trecut printr-o sperietură mare atunci când au fost mușcate de câini“, ne-a spus Roxana, o studentă căministă din anul IV. Faptul că în jurul căminelor din Faleză Nord roiesc mulți câini este adevărat, pentru că i-am văzut și noi și am avut noroc că s-au mulțumit doar cu lătratul agresiv. Fetele se tem să mai iasă seara din cămin De teamă să nu fie mușcate, multe studente spun că evită pe cât posibil să iasă din cămin după ce se întunecă. „Nu am mai ieșit de mult seara afară pentru că mi-e frică de câini. Mai ies doar când suntem mai mulți sau când vine prietenul meu să mă ia cu mașina“, ne-a spus Andreea, o căministă din Faleză Nord. Pentru ca accidentele provocate de patrupede să nu se mai repete și să nu mai fie și alte victime, câteva studente au luat inițiativa strângerii de semnături pentru a arăta că majoritatea studenților sunt împotriva câinilor și a se lua măsurile necesare pentru ca animalele să fie strânse cât mai repede din zonă. Și în campus sunt aceleași probleme, nu o dată câinii intrând pe holurile universității până la ușa sălilor de clasă. Unii studenți apără și hrănesc patrupedele maidaneze Președintele Ligii Studenților din Universitatea „Ovidius” Constanța, Valentina Spânu, spune că s-a făcut apel la hingheri, a venit o echipă și i-a luat, însă numărul câinilor este mare și, în afară de asta, sunt și persoane care nu-i lasă pe hingheri să adune animalele. „Pescarii care stau în cabanele din zonă spun că sunt câinii lor și că patrupedele asigură paza, motiv pentru care nu permit să fie luați. Însă, animalele urcă până în cămine, și de aici încep problemele, iar studenții se plâng din cauza lor. Noi avem doi câini de care avem grijă de câțiva ani și nu ne fac rău, sunt vaccinați și însemnați, însă restul provoacă adevărate sperieturi”, ne-a spus Valentina. În același timp, sunt studenți care hrănesc câinii și îi apără, neconștientizând că aceștia le pot face rău așa cum le-au făcut unor colegi. „O profesoară care stă în cămin ne spune să le dăm de mâncare așa cum fac ea și alți studenți, ca să nu ne mai muște, dar poate unii nu își permit să hrănească zilnic și un câine“, ne-a spus Ioana, din Căminul 2 Faleză Nord. Cine este de vină pentru prezența câinilor? Se pare că nu există un vinovat anume pentru prezența câinilor la Pescărie. Șeful serviciului cămin cantină, Tănase Caragicu, spune că s-a stabilit o strategie de adunare a câinilor, iar conducerea universității a apelat la hingheri. Aceștia vin periodic, însă nu sunt suficienți oameni ca să alerge după câinii care fug. „Hingherii prind o parte din animale, însă ele sunt multe și durează până când zona va rămâne fără câini. Și cum nu au voie să-i omoare, hingherii le fac câinilor ce le fac și apoi le dau drumul, aceștia reîntorcându-se în locul unde trăiau înainte“, a declarat Tănase Caragicu.