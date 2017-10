Stricaţi-i debutul lui Mulţescu!

Duminică, la București, Dinamo - FC Farul

Stricați-i debutul lui Mulțescu!

În goană după puncte și cu un moral bun în urma victoriei de la Piatra Neamț, FC Farul vrea să mai facă o victimă în deplasare, Dinamo. „Rechinii“ speră la cel puțin un punct, dar vor avea viață grea în „Groapă“. „Câinii roșii“, la care debutează pe banca tehnică Gigi Mulțescu, nu-și permit să piardă puncte în tentativa lor de a prinde Europa, campionatul fiind singura cale care le-a rămas. „Victoria cu Ceahlăul, obținută cu foarte multă muncă, disciplină tactică, dar, recunoaștem, și cu noroc, a creat în rândul jucătorilor noștri o atmosferă mai destinsă. Avem încredere că ne vom întoarce cu puncte din București. Victoria ar fi un rezultat extraordinar pentru noi, având în vedere ce club mare e Dinamo, dar și egalul ne-ar mulțumi foarte mult”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. La Dinamo, debutează ca antrenor Gigi Mulțescu, care a declarat că vrea să schimbe sistemul de joc, preferând un 4-3-3 ofensiv. E de așteptat așadar un asediu susținut al „câinilor“, dar Farul a rezistat, etapa trecută, aproape un meci întreg în fața Ceahlăului, după ce a dat gol în minutul 7. Sigur, Ceahlăul nu e Dinamo, însă Farul a arătat sub Pietricica o organizare defensivă solidă, care speră să o ajute și duminică. Arbitrajul să nu mai fie cu cântec „Suntem în situația în care orice punct este vital, inclusiv cu Dinamo. Sperăm măcar la un egal. Însă trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să ne concentrăm, fiindcă Dinamo are mulți jucători de valoare, care pot decide meciul într-o secundă. Nu ne avantajează că Dinamo și-a schimbat antrenorul și sper ca, de data aceasta, arbitrajul să nu mai fie unul cu cântec” Gheorghe Bosînceanu, președinte consiliu director FC Farul București, stadion „Dinamo”, duminică, 9 martie, ora 18,30, în direct la Național TV Dinamo (antrenor, Gigi Mulțescu): Lobonț (cpt.) - Galliquio, Moți, Izvoranu, Pulhac - Torje, Ropotan, Ad. Cristea - Miranda, Fl. Bratu, Zicu FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Băcilă, Todoran, Pătrașcu, Voiculeț, Gerlem - Chico