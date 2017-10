Strauss-Kahn, victima unui complot politic?

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de scandal, DSK era favorit la alegerile prezidențiale din Franța, care vor avea loc anul viitor.Avocatul William Taylor se referă într-un comunicat la o anchetă ce urmează să apară în publicația New York Review of Books și care ridică "serioase semne de întrebare" în legătură cu comportamentul responsabililor hotelului Sofitel din Manhattan unde Dominique Strauss-Kahn a fost acuzat că a comis agresiuni sexuale împotriva unei cameriste."Nu mai putem exclude posibilitatea ca Dominique Strauss-Kahn să fi fost ținta unui demers deliberat menit să-l distrugă din punct de vedere politic", a subliniat Taylor.Avocatul le cere conducerii hotelului Sofitel și lanțului hotelier francez Accor "să aducă explicații complete" la întrebările ridicate de articolul apărut în New York Review of Books.Ancheta penală împotriva fostului șef al Fondului Monetar Internațional a fost abandonată, însă DSK este acuzat într-un dosar civil de către presupusa victimă, Nafissatou Diallo. Între timp el s-a reîntors în Franța unde numele său a fost menționat într-o afacere de prostituție.