Strategie nouă împotriva schimbărilor climatice. Se pierd 12 miliarde de euro pe lună din cauza fenomenelor extreme

Uniunea Europeană a adoptat o nouă strategie pentru adaptarea la schimbările climatice. Comisia a adoptat, miercuri, actul prin care sunt „accelerate și aprofundate pregătirile pentru construcția unui viitor rezilient la schimbărilor climatice”.

„Comisia Europeană a adoptat astăzi, 24 februarie, o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, care definește calea de urmat pentru a face față consecințelor inevitabile ale schimbărilor climatice. Chiar dacă UE face tot ce îi stă în putință pentru a atenua schimbările climatice, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, trebuie, de asemenea, să fim pregătiți să facem față consecințelor ineluctabile ale schimbărilor climatice.

De la valuri de căldură mortale și secete devastatoare la distrugerea pădurilor și la eroziunea litoralului ca urmare a creșterii nivelului mării, schimbările climatice își fac deja simțite efectele în Europa și în întreaga lume. Pornind de la Strategia de adaptare la schimbările climatice din 2013, scopul propunerilor prezentate astăzi este să se concentreze mai degrabă pe elaborarea de soluții decât pe înțelegerea problemei și să se treacă de la planificare la punerea în aplicare”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

„Pandemia de COVID-19 ne-a reamintit cu fermitate că un nivel de pregătire insuficient poate avea consecințe dezastruoase. Nu există niciun vaccin împotriva crizei climatice, dar putem totuși să o combatem și să ne pregătim pentru efectele sale ineluctabile. Impactul schimbărilor climatice se resimte deja atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene. Noua strategie de adaptare la schimbările climatice ne permite să ne accelerăm și să ne aprofundăm pregătirile. Dacă ne pregătim încă de pe acum, putem să construim un viitor rezilient la schimbările climatice”, a spus Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european al Comisiei.

Conform Comisiei, pierderile economice cauzate de multiplicarea fenomenelor meteorologice extreme reprezintă, în medie, 12 miliarde de euro pe an. În același timp, expunerea economiei actuale a UE la o încălzire globală de 3 grade Celsius peste nivelul preindustrial ar duce la pierderi anuale de 170 de miliarde de euro. Comisia atrage atenția, însă, că nu doar economia va fi afectată ci și sănătatea și bunăstarea europenilor, afectați în fiecare an din ce în ce mai mult de valurile puternice de căldură. Valul de căldură din Europa din 2019 a fost catastrofa naturală cea mai letală din acel an – au murit 2500 de persoane.







„La acțiunile noastre de adaptare la schimbările climatice trebuie să participe toate componentele societății și toate nivelurile de guvernare, atât în interiorul, cât și în afara UE. Vom depune eforturi pentru a construi o societate rezilientă la schimbările climatice prin îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la impactul schimbărilor climatice și a soluțiilor de adaptare, prin intensificarea planificării adaptării la schimbările climatice și prin multiplicarea evaluărilor riscurilor climatice, prin accelerarea măsurilor de adaptare și prin sprijinirea consolidării rezilienței la schimbările climatice la scară mondială.







Măsurile de adaptare trebuie să se bazeze pe date solide și pe instrumente de evaluare a riscurilor care să fie puse la dispoziția tuturor: de la familiile care cumpără, construiesc și renovează o locuință la întreprinderile din regiunile de coastă sau la fermierii care își planifică culturile. Pentru a realiza acest lucru, strategia propune acțiuni menite să deplaseze limitele cunoștințelor referitoare la adaptare astfel încât să putem colecta mai multe date, de mai bună calitate, asupra riscurilor și a pierderilor legate de climă, punându-le la dispoziția tuturor.