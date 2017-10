Stephen Hawking, internat în spital după ce s-a simţit rău

Stephen Hawking, internat în spital după ce s-a simțit rău

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Profesorul Stephen Hawking, în vârstă de 74 de ani, s-a internat, joi, la spitalul Gemelli din Roma, unde sunt tratați suveranii pontifi, pentru verificări de rutină, dar potrivit unui purtător de cuvânt starea sa nu a fost serioasă, notează The Independent.Fizicianul se afla la Roma pentru a participa la o conferință la Academia Pontificală de Științe, și unde s-a întâlnit, luni, cu Papa Francisc, potrivit News.ro.Joi seară, profesorul Stephen Hawking a fost dus la spitalul Gemelli din Roma, din cauza unor complicații de moment apărute pe fondul bolii de care suferă.El a petrecut două nopți în spitalul Gemelii, „ca măsură de siguranță”, potrivit unor surse ale spitalului, care au adăugat că situația este sub control.Conform unor surse de la Vatican, confirmate de apropiații fizicianului, Stephen Hawking va părăsi sâmbătă Cetatea Sfântului Scaun.Omul de știință a luat atitudine în ultimele săptămâni față de problemele omenirii. El a publicat un editorial în care a îndemnat ca umanitatea să „lucreze împreună” și să „spargă barierele”, în contextul în care Donald Trump a câștigat alegerile în Statele Unite.Profesorul Hawking a adăugat că ar fi o „greșeală teribilă” să ignori populismul din spatele votului dat în Marea Britanie pentru Brexit și al miliardarului din Statele Unite, înainte să ajungem în situația de a fi „în cel mai periculos moment de dezvoltare al umanității” în care „tehnologia va distruge planeta”.Stephen Hawking s-a născut la 8 ianuarie 1942, în Oxford/ Anglia, și este fizician englez, teoretician al originii universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, deținută cândva de Isaac Newton.Din 1963, de la vârsta de 21 de ani, Hawking suferă de o boală progresivă de neuron motor, afecțiune cunoscută sub numele de Scleroză laterală amiotrofică.