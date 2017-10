Statul Islamic se confruntă cu dezertări masive

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Gruparea Statul Islamic (SI) se confruntă cu o creștere a dezertărilor, îndeosebi în rândurile jihadiștilor occidentali, care, după întoarcerea în țările lor de origine, reprezintă o problemă pentru serviciile de combatere a terorismului, potrivit unor surse concordante, relatează AFP.Aflată în retragere în Siria și Irak, unde este supusă unor bombardamente neîncetate efectuate de către zeci de bombardiere, organizația împiedică cu greu miile de voluntari străini, care i s-au alăturat din 2014, să părăsească teritoriile autoproclamatului califat pentru a se întoarce în țările lor.Motivațiile lor sunt multe, principalele fiind teama de raidurile aeriene, decepția în raport cu ceea ce își imaginaseră ei, corupția în rândul liderilor locali, atrocitățile comise față de alți musulmani sunniți sau pur și simplu plictiseala, se afirmă într-un studiu întreprins pe un număr de circa șaizeci dintre ei de către International centre for the study of radicalisation (ICSR) din cadrul King’s College din Londra.„Ei simt că a sosit faza finală, mulți încep să ne trimită mesaje pentru a afla cum să se întoarcă”, a declarat pentru AFP coordonatorul național al serviciilor de informații din Franța, Didier Le Bret. „Nu se mai pune problema expansiunii gloriosului califat și știm că unii mor încercând să fugă. Printre altele, dat fiind că serviciile de securitate ale Statului Islamicsunt foarte suspicioase, ne neliniștește când este recuperat vreunul: cum să știi dacă este sincer sau în misiune?”, a adăugat el.Potrivit directorului general al securității interne franceze (DGSI), Patrick Calvar, la jumătatea lunii mai „244 de persoane s-au întors în Franța din zona siriano-irakiană”. „Asistăm la mai multe intenții de revenire pe teritoriul nostru”, a precizat Calvar în cadrul unei audieri în Adunarea Națională. Dar „sunt împiedicate de politica Daesh (acronimul în arabă al SI), care, din moment ce ei doresc să părăsească Siria, îi consideră pe cei vizați drept trădători care trebuie executați imediat’’, a spus oficialul francez.