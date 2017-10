Statul împarte acţiunile CNAPMC cu „vânătorii de dividende“

Statul împarte acțiunile CNAPMC cu „vânătorii de dividende“

Structura acționariatului Compa-niei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța este în mișcare. Prima breșă a fost făcută de Fondul Proprietatea, care a primit 20% din acțiuni. Consiliul Local Constanța dorește și este pe cale să devină acționar cu 20%. Un al pachet de 5% urmează să se liciteze la Bursa de Valori București. Între politică și piață Rațiunea acestor schimbări este diferită de la un caz la altul. Transferul către Fondul Proprie-tatea este o măsură politică reparatorie față de proprietarii deposedați abuziv de statul comunist. Consiliul Local Constanța ar urma să primească acțiuni nu doar pentru că așa dorește administrația Mazăre, ci și pentru că măsura descentralizării acționariatului din administrațiile porturilor este prevăzută în programul de guvernare al Alianței DA. În schimb, listarea pe bursă are un scop pur comercial, afirmă Gheorghe Iorov, directorul general adjunct al CNAPMC. „Se urmărește stabilirea valorii reale de piață a acțiunilor companiei.” Preparativele pentru intrarea pe piața de capital au început în septembrie 2007. Urmează să se desemneze, prin licitație, societatea de consultanță finan-ciară care să evalueze compania și să pregătească listarea pe bursă. Cel mai târziu până în luna septembrie 2008, aceste operațiuni se vor încheia, spune Iorov. Conducerea administrației portuare se așteaptă ca acțiunile companiei să se bucure cel puțin de același succes pe care l-a înregistrat „Transgaz”. Zeul Profit Până la Crăciun, structura acționariatului CNAPMC ar putea să arate astfel: Ministerul Transporturilor – 55%, Consiliul Local Constanța – 20% (ambii reprezentând capitalul de stat), Fondul Proprietatea - 20%, alți investitori – 5% (aceștia din urmă reprezentând capitalul privat). Ce așteptări vor avea noii acționari de la CNAPMC? „Toți vor urmări același scop: să obțină profit. Prevăd că în AGA vor exista interese opuse la repartizarea acestuia. Sunt convins că Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar, va dori reinvestirea profitului, în vreme ce municipalitatea și acționarii privați vor solicita repartizarea lui sub formă de dividende. Din negocierile astea s-ar putea să iasă o înțelegere, respectiv să se repartizeze o parte pentru investiții și alta să se împartă ca dividende” – este de părere Gheorghe Iorov. Forța proprietății Ajunși în acest punct al relatării, trebuie să precizăm un lucru. Proprietarul domeniului public din porturile maritime Constanța, Mangalia, Midia și Tomis este statul, reprezentat de Ministerul Transporturilor. În 2003, el l-a concesionat CNAPMC pe o perioadă de 49 de ani, în schimbul unei rede-vențe anuale. Indiferent cum va evolua structura acționariatului companiei de administrare portuară, ministerul rămâne proprietarul unic al celor 4.000 de hectare de uscat și luciu de apă. Dorind ca proprietatea lui să se dezvolte, el va fi interesat, spre deosebire de ceilalți acționari, ca profitul CNAPMC să fie reinvestit. Administrația portuară a avut dintotdeauna rezultate financiare pozitive. Investițiile sale au depășit, însă, cu mult profitul, fiind finanțate de la buget și din credite. Spre exemplu, spune Iorov, în 2007, volumul de investiții a fost de 33,342 milioane euro, iar al lucrărilor de reparații, 7,6 milioane euro. În total, 40,942 milioane euro. Sursele proprii de finanțare (din rezultatele financiare) au fost de numai 11,538 milioane euro. Restul a fost acoperit din împrumuturi externe (16.575.758 euro), care trebuie returnate în viitor, din profit, și din alocații bugetare (5,228 milioane euro). „O serie de credite angajate în anii anteriori au început să vină la scadență și multe fonduri de investiții sunt grevate de rambursarea împrumuturilor. Anul trecut am tras 16,575 milioane euro de la BERD pentru terminalul de barje” – spune directorul. Investiții de miliarde Rezultatele financiare preliminate pentru anul 2007 sunt următoarele: 191,307 milioane lei – venituri, 178,298 milioane lei – cheltuieli, 13 milioane lei - profit brut. La vederea acestor cifre, probabil că actualii și viitorii acționari își freacă mâinile de încântare. Cei ce visează la dividende de la CNAPMC trebuie să știe, însă, că porturile maritime mai au de făcut o groază de investiții, care vor înghiți foarte mulți bani. „Am estimat că portul Constanța, Mangalia și Midia pot fi exploatate la capacitatea lor fizică maximă cu un efort investițional de până la 1,5 miliarde euro” – spune Iorov. Printre marile lucrări de construcție ce așteaptă să fie realizate se numără: molurile 3, 4, 5…, insula artificială și amenajarea zonei fluvio-maritime, în portul Constanța, introducerea în exploatare a suprafețelor nefolosite din porturile Mangalia și Midia.