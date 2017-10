Statele Uniunii Europene, 27 de poveşti de tradiţie, obiceiuri, cultură

Statele Uniunii Europene, 27 de povești de tradiție, obiceiuri, cultură

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Considerată o poveste de succes, Uniunea Europeană reprezintă o familie de țări democratice europene care, deși rămân națiuni independente, își unesc suveranitatea cu scopul de a obține o putere și o influență mondială pe care, în altă situație, niciuna dintre ele nu ar putea să o atingă pe cont propriu. În acest context, nu e deloc de mirare că numărul statelor membre UE a crescut de la 6 la 27 și că, și în prezent, există state candidate în vederea aderării. Dincolo însă de crizele interne, de moneda unică europeană (euro) și de puterea economică, UE constituie un mozaic de culturi, obiceiuri și tradiții, pe cât de distincte, pe atât de fascinante. Austria, locul în care s-a auzit „Sunetul muzicii” Despre Austria se spune că ea înseamnă, înainte de toate, vals și muzică, iar în acest sens sunt cunoscute Balul Republicii de la Opera din Viena, cu participarea înalților oficiali ai țării și „debutul” – marile școli de dans deschid evenimentul cu un vals al tinerilor, care își fac astfel intrarea în societate, dar și carnavalul (Fasching) dinaintea Paștelui. Să nu uităm nici faptul că, la Salzburg, s-a născut renumitul compozitor Mozart și, de asemenea, tot aici au avut loc și filmările la „Sunetul muzicii”. Manneken Pis, eterna atracție din capitala Belgiei Când spui Belgia, ai putea spune Manneken Pis (Băiețelul care face pipi), unul din simbolurile capitalei, Bruxelles. Micuța statuetă din bronz beneficiază de o impresionantă garderobă donată de vizitatorii din întreaga lume, cele peste 750 de costume purtate în decursul timpului fiind expuse în Maison du Roi, muzeul din centrul metropolei. Chiar dacă în sec. al XIII-lea pisicile erau considerate de rău augur, în prezent, în orașul Ipres este organizată o paradă a pisicilor, cei peste 2.000 de partici-panți personificând rolul acestora în istorie, literatură și folclor. 200 de trandafiri pentru un gram de ulei bulgăresc Uleiul de trandafiri din renumita Vale a Trandafirilor, supranumit și „aurul lichid al Bulgariei” este un simbol al acestei țări. Se spune că pentru producerea unui gram de ulei sunt necesari 200 de trandafiri, culesul florilor începând chiar înainte ca soarele să răsară, căci acesta ar fi, se pare, momentul în care petalele răspândesc cel mai puternic parfum. Cipru, o insulă născută din iubire Una dintre cele mai vechi culturi din zona mediteraneană este cultura cipriotă, insula fiind populată încă din 3.700 î.e.n. Conform legendei, denumirea insulei ar fi legată de Paphos, fiica lui Pygmalion, conducător antic al Ciprului. Deoarece nu-și găsise femeia ideală, acesta a comandat o statuie de fildeș care s-o întruchipeze și s-a îndrăgostit de ea, fapt care i-a adus și mai multă nefericire. Tot legenda spune că zeița Afrodita, pentru a-i alunga suferința, a dat viață statuii, din iubirea celor doi născându-se apoi Paphos. Bere și un sărut sub florile de cireș Principalul producător de bere din lume, Cehia este și deținătoarea titlului la categorii cum sunt „primul muzeu al berii din lume”, primele beri Pilsener și Budweiser și primul președinte care a scris o piesă inspirată de experiența personală într-o berărie din Cehia (Vaclav Havel – „Audiența”). Potrivit obiceiului, de 1 mai fetele trebuie să primească un sărut sub florile de cireș, pentru a rămâne mereu frumoase. Mica sirenă Cine ajunge în Danemarca, la Copenhaga, nu ratează statuia Micii Sirene. În poveștile lui Hans Christian Andersen, sirena se îndrăgostește de un prinț și pentru că nu se poate căsători cu el moare și se transformă în spuma mării. Cunoscut este, despre Dane-marca, și numărul ridicat al divorțurilor, un obicei actual legat de familie fiind acela de a sărbători nunta de argint la 12 ani și jumătate de căsnicie, familia și prietenii cuplului agățând la intrarea în casă un simbol al sărbătorii: jumătate de cerc din molid, ornat cu flori și luminițe. Estonia, sub magia internetului Numită și „E-stonia”, Estonia este țara în care 65% din cetățenii cu vârste între 6 și 74 de ani sunt utilizatori de internet, aici existând peste 1.000 de Puncte de Acces Public la internet. În plus, cetățenii pot vota prin internet, locul de parcare rezervându-se, și el, tot la distanță, prin telefon. În noaptea de 24 iunie, de Sf. Ion, se spune că înflorește feriga, iar cel care o găsește va avea parte numai de bucurii tot restul anului. Stăpânul inelelor Folclorul național al Finlandei este legat de Kalevala, o colecție de 50 de poeme folclorice cu eroi mitici care l-au inspirat pe J.R.R. Tolkien când a scris „Stăpânul inelelor”. Sărbătorită ca zi a culturii finlandeze, ziua de apariție a Kavalei este marcată și prin arborarea drapelului național. Prin excelență, o destinație culinară: Franța 1 aprilie trece drept ziua păcălelilor și în Franța, mesajul rostit fiind „poisson d’Avril”. Francezii au, pe lângă o Zi a Mamei (sărbătorită a opta dumi-nică după Paști), și una a Tatălui (două săptămâni mai târziu). Destinația culinară a delica-teselor, Franța produce un sfert din cantitatea totală de vin din lume, primele suprafețe fiind cultivate încă din vremea romanilor. De asemenea, francezii sunt producătorii a peste 500 de feluri de brânză. Al cincilea anotimp Nemții au un al cincilea anotimp, cel al carnavalului, organizat din timpuri străvechi. Orașe precum Mainz, Cologne și Dusseldorf sau Bonn sunt renumite pentru procesiunile stradale organizate la sfârșitul lunii ianuarie, pentru alungarea iernii. Două orașe din Germania devin, în octombrie, puncte de atracție internațională: Munchen, pentru Oktoberfest, celebrul festival al berii, cu peste 6 milioane de vizitatori, iar Frankfurt, pentru cel mai mare târg de carte din lume. Demos & kratos Grecia era, încă din sec. V e.n., un sistem democratic. De altfel, termenul „democrație” provine din limba greacă, „demos” însemnând popor, iar „kratos” – putere. „Legendele Olimpului” s-au născut în Grecia. În vremuri mitologice, zeii locuiau pe Muntele Athos, ducând o viață plină de intrigi și pasiune (Zeus, îndrăgostit de Europa, Apollo, zeul Soarelui, îndrăgostit de nimfa Daphne, Icar – a încercat să iasă din exil zburând cu aripi de ceară). Insula de smarald Dat fiind faptul că, în cea mai mare parte a anului plouă, peisajele devenind verde smarald, Irlanda e supranumită și „insula de smarald”. Legenda spune că în această țară au locuit spiridușii (Leprechaun), personaje deloc sociabile, deoarece erau mereu preocupați să-și păzească aurul. Remus și Romulus Numele țării cu cele mai multe obiective înscrise în patrimoniul UNESCO, Italia, (Pantheon, Colosseum, Veneția) are capitala la Roma, numele acesteia fiind legat, potrivit legendei, de numele lui Romulus. Remus și Romulus erau doi frați gemeni condamnați la moarte de unchiul lor, abandonați în sălbăticie de un servitor și, ulterior, salvați și hrăniți de o lupoaică. Este terminată Riga? Parte a patrimoniului cultural UNESCO, cele peste un milion de cântece populare în patru versuri sunt un simbol al Letoniei. Coruri din întreaga țară iau parte la Festivalul de Muzică și Dans, la concertul de final fiind, în medie, 13.000 de interpreți. Se spune că la fiecare început de secol, diavolul iese din apele râului Daugava și întreabă „Este terminată Riga?”. În cazul în care răspunsul ar fi „da”, orașul ar fi înghițit de ape, fapt pentru care capitala Letoniei, Riga, este în continuă modernizare. Lituania, centrul geografic al Europei Stabilit oficial în 1989 în localitatea Purnuokes, la 26 de kilometri de capitala Vilnius, centrul geografic al Europei a fost stabilit, oficial, în 1989. Măștile caracterizează numeroase tradiții păstrate din timpuri străvechi: Marțea Mare, în Plateliai, se organizează adevărate parade stradale cu măști pentru a grăbi venirea primăverii și a aduce belșug în ferme. Trei pași înainte, doi înapoi Germana este prima limbă străină vorbită de locuitorii Luxemburgului, fiind utilizată și în mass media, în vreme ce franceza e folosită în administrație. Limba oficială este, totuși, Letzeburgesch (luxemburgheza), asemănătoare cu germana. Ultima sărbătoare romano-catolică desfășurată în pași de dans în Europa se desfășoară la Luxemburg și constă în organizarea unei procesiuni în onoarea protectorului Willibrod, dansatorii parcurgând 1,5 kilometri în ritm specific, trei pași înainte, doi înapoi. Prima alegere în Malta Una dintre tradițiile malteze este Quccija (alegerea): la împlinirea vârstei de un an, copilul alege dintr-un coș diverse obiecte care reprezintă meserii. Se spune că obiectul atins prima dată indică vii-torul profesional al micuțului maltez. Whiskey și muzică de cimpoi Marea Britanie păstrează, și azi, vechile tradiții: dansatorii Morris (asemănători călușarilor), Noaptea dedicată poetului scoțian Robert Burns (25 ianuarie), sărbătorit cu muzică de cimpoi și whiskey și Cheese rolling („datul brânzei de-a dura”) din Gloucestershire, rolelor de brânză li se dă drumul din vârful unui deal și oamenii aleargă să le prindă. Țara lalelelor Deși se știe că lalelele sunt un simbol al Olandei, ele au fost aduse aici în jurul anului 1630, originare din Turcia. Vizitatorii pot admira cele peste 7 milioane de lalele, narcise și iasomie în grădinile Keukenhof, lângă Lisse. Vulturul alb Legenda leagă întemeierea țării de povestea a trei frați – Lech, Czech și Rus – care, pentru a găsi cel mai frumos loc în care să întemeieze o țară, au plecat în direcții diferite. Povestea spune că, admirând un peisaj, Lech a zărit un vultur alb, semn de bun augur. Țara întemeiată s-a numit Polonia, iar vulturul este simbolul ei. Saudade, dor de casă Muzica înseamnă, în Portugalia, Fado, un cântec trist, acompaniat la chitară, cu origini din cântecele arabe, braziliene sau medievale. Fado descrie suferința, fiind legat de „saudade”, cuvânt care poate însemna melancolie, dor de casă. Pe 23-24 iunie portughezii sărbătoresc Festa de Sao Joao (Sf. Ion), ocrotitorul îndrăgostiților. Călușarii și albastrul de Voroneț Călușarii, dansatori mitici, parte din patrimoniul UNESCO: jocul călușarilor din săptămâna dinain-tea Rusaliilor își propune să alunge duhurile rele și bolile și să aducă, totodată, fertilitate și prosperitate comunității din România. Celebrul „albastru de Voroneț”, de la mănăstirea Voroneț (monument UNESCO) e la fel de cunoscut ca „roșul lui Rubens” sau „verdele lui Veronese”, la fel ca și, de altfel, scena Judecății de Apoi, desfășurată pe întreg peretele vestic, neîntreruptă de nicio deschidere a vreunei uși sau ferestre. Slovacia, locul cu monede de aur Încă din anul 100 î.e.n., în zona Bratislavei se băteau monede de aur – „biatec”, iar în sec. al XV-lea aurul extras se cifra la 1.000 – 1.500 kg. pe an, ceea ce însemna 40% din producția totală a lumii. Clopotul fermecat Se spune că înscăunarea Ducilor de Carantania (sec. VII-XIV), eveniment care constituia un aranjament „democratic” între popor și conducători a inspirat, ulterior, conceperea „Declarației de Independență a Americii” de către Thomas Jefferson. Castelul Bled, aflat pe malul lacului cu același nume, e o atracție pentru turiștii veniți în Slovenia, pentru că aici se află un „clopot fermecat”: se spune că oricui trage clopotul i se va îndeplini o dorință. De aceea, clopoțelul nu se oprește niciodată! Flamenco Dansul, interpretul, chitara, pasiunea, adică Flamenco. Flamenco reprezintă muzica populară a Andalusiei. Multe din obiceiurile din Spania presupun procesiuni cu măști și focuri rituale. În Valencia, în noaptea dinaintea Sf. Iosif, dulgherii obișnuiau să dea foc uneltelor. Țara celor 90.000 de lacuri În Suedia există peste 90.000 de lacuri și 26 de parcuri naționale. Culesul murelor și al ciupercilor reprezintă un mod național de petrecere a timpului liber. Tot aici sărbătorile sunt dedicate, printre altele, și peștelui: Festivalul Kukkolaforsen, Festivalul Somonului. Cubul Rubik și sângele de taur Ungaria e țara vinurilor Tohaj și Torley, cunoscute și drept „sânge de taur”, în sensul acesta existând legende legate de modul în care au dobândit acest atribut: se spune că vinul băut de locuitorii orașului Eger le-a dat acestora mai multă forță în a rezista atacurilor invadatorilor. Tot de aici provine și celebrul cub Rubik, cea mai vândută jucărie din lume, inventată de sculptorul și profesorul maghiar de arhitectură Erno Rubik în 1974. Material realizat pe baza datelor furnizate de Biroul de Informare al Parlamentului European în România