Starea preşedintelui Igor Dodon şi a membrilor familiei sale, după accidentul grav de maşină

Starea președintelui Igor Dodon și a membrilor familiei sale, după accidentul grav de mașină

Ceban a mai scris că din imagini este evident faptul că accidentul a fost provocat intenționat și trebuie tratat ca un semnal de avertizare."Domnul președinte a evitat să dezvăluie detalii despre consecințele accidentului, fiindcă nu a vrut să pună accent pe starea sa, dar am aflat că de fapt au fost înregistrate un șir de traumatisme, atât la dumnealui, la coloana vertebrală, cât și la copilul său și mama sa, care a suportat deja o primă intervenție chirurgicală. Ne rugăm pentru sănătatea familiei prezidențiale, care din fericire a ieșit fără victime din acel accident foarte și foarte dubios. După toate evidențele care reies din imagini, el a fost mai curând unul înscenat, decât întâmplător și îl tratăm cel puțin ca pe un semnal de avertizare, dacă nu ca pe o tentativă direct la viața și sănătatea șefului statului", a scris Ceban.Cu o reacție a venit și președintele Parlamentului, Andrian Candu, care s-a arătat dezamăgit de comentariile moldovenilor. Oficialul a scris într-o postare pe o rețea de socializare că trebuie să dăm dovadă de omenie în orice situație, dincolo de competiția politică și indiferent de simpatii și antipatii. De asemenea, șeful legislativului a menționat în postarea sa că a vorbit cu președinte Dodon și i-a urat însănătoșire grabnică."Am discutat cu dl președinte Dodon ca să mă asigur că este bine după accidentul auto în care a fost implicat. Dincolo de competiția politică, indiferent de simpatii și antipatii, trebuie să rămânem oameni. Comentariile care au invadat spațiul public m-au dezamăgit. Trecem printr-o criză de moralitate când lupta pentru putere este pusă mai sus decât compasiunea și omenia.Personal, am trecut printr-o tragedie în familie legată de un grav accident auto. Recuperarea a fost grea, dar posibilă datorită susținerii de care am avut parte.În istorie țările și societatea s-au dezvoltat și au avut salturi calitative numai împinse de emoții pozitive și încredere. Dezvoltarea statului nostru și a noastră ca societate este posibilă numai prin toleranță, respect reciproc și grijă. Indiferent că acesta este Președintele Republicii Moldova, cei 7 cetățeni turci și familiile lor sau alți oameni, compasiune, înțelegere și respect trebuie sa fie pentru toți. Dle Președinte Dodon Igor, recuperare cât mai grabnică. Sănătate familiei și celorlalți implicați în accident", a scris Andrian Candu, președintele Parlamentului.