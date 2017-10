Stare de urgenţă la New York: Epidemia de gripă a afectat peste 19.000 de persoane

Stare de urgență la New York: Epidemia de gripă a afectat peste 19.000 de persoane

Ştire online publicată Marţi, 15 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a decretat stare de urgență sanitară, din cauza unei epidemii de gripă care a afectat peste 19.000 de persoane în stat și a autorizat farmaciștii să vacci-neze inclusiv bebelușii și copiii.Cel puțin 28.747 de cazuri de gripă au fost înregistrate în Statele Unite în această iarnă, iar 20 de copii au murit din cauza bolii, potrivit Centrului federal pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC).Cifrele sunt mult mai mari în condițiile în care mulți bolnavi nu merg la medic.Pentru a limita extinderea unui virus potențial mortal, guvernatorul Cuomo a explicat că este necesar să se suspende, în următoarele 30 de zile, reglementarea care autorizează farmaciștii newyorkezi să vaccineze împotriva gripei doar pacienții cu vârste de peste 18 ani.„Ne confruntăm cu cea mai gravă epidemie de gripă din 2009, cel puțin, iar virusul este activ în tot statul New York, cu cazuri înregis-trate în 57 de comitate și cinci cartiere din orașul New York”, a declarat Cuomo într-un comunicat explicând de ce a decretat stare de urgență în stat.El le cere locuitorilor care nu s-au vaccinat să facă acest lucru urgent. Mai mult, persoanele cu vârste peste 50 de ani, femeile însărcinate și pacienții cu boli cronice sau cu deficit imunitar sunt, de asemenea, în pericol.În statul New York, cazurile de contaminare cu gripă au crescut de la 4.404 în iarna 2011-2012 la 19.128 de cazuri în această iarnă.