Stancă a dat din el

Cine nu l-a cunoscut pe Petre Stancă în ipostaza de vicepreședinte și mână dreaptă a lui Nicușor Constantinescu și a dat cu ochii de el abia ieri, în plenul ședinței Consiliului Județean, putea să creadă că este întruchiparea binelui și vreun erou luptător pentru legalitate și idealuri politice, persecutat de răii săi colegi. Nici vorbă de așa ceva, dar este salutară, totuși, atitudinea fostului pesedist, întrucât oferă informații din interiorul consiliului județean, spre știința constănțenilor. Petre Stancă a plecat, ieri, „cu fruntea sus”, susține el, din consiliul județean. În prima ședință a aleșilor județeni pe anul acesta, foștii colegi de partid ai social- democratului au votat, destul de timorați, proiectul inițiat de președintele Nicușor Constantinescu privind încetarea mandatului de consilier județean al lui Stancă, aceasta survenind în urma excluderii din partid. Au votat împotriva acestui proiect democrații, iar liberalii s-au abținut. Aparent calm, Stancă nu a plecat însă până nu a punctat câteva aspecte… „Mici șopârlițe, ca să îi dau satisfacție lui Radu (n.n. Radu Mazăre)”, după cum a declarat ulterior fostul vicepreședinte al CJC. „Rechinii vor urma în campania electorală. Mă refer la dosarele mari și la procesele mari”, a mai adăugat Petre Stancă. Vocea lui a trădat însă o nervozitate cu greu controlată. Adio, „yes-man-i”… „Nu vreau să transform în ședință de partid, ședința de consiliu județean” și-a început Stancă intervenția de această dată din sală, și nu de la prezidiu. Fostul secretar executiv al PSD a amintit din nou elementele care fac din excluderea sa din partid un act nestatutar. Fostul vicepreședinte al CJC a menționat și că va face uz de toate pârghiile, inclusiv de cele juridice, pentru a-și face dreptate. Stancă s-a arătat înțelegător și față de foștii săi colegi de partid care au votat pentru excluderea lui, dar nu a lăsat să treacă neobservate verigile mai mult sau mai puțin uzate din lanțul slăbiciunilor format în timp: „Din 1995 lucrez în acest partid, pe unii v-am primit, v-am trecut pe liste, pe unii v-am protejat în fața excluderii, sancțiunilor. Dumneavoastră ați procedat cum ați vrut. Dar există și o explicație. Cel puțin din trei motive, lăsând la o parte „yes-man-ii”: Primul este că o parte dintre dumneavoastră, din membrii familiilor dumneavoastră sunt angajați la primărie, la instituțiile primăriei, o parte la consiliul județean, la instituțiile consiliului județean. Și am spus tot. Promisiunile exagerate de fonduri, sigur, reprezintă și acesta un motiv de vot împotrivă. Al trei-lea este că suntem în campanie electorală și, probabil, vă e teamă că nu veți mai fi trecuți pe liste. Am înțeles votul dumneavoastră și nu sunt supărat pe nimeni”, a concluzionat Stancă. Evaluări La despărțirea de Constantinescu & Co, Stancă a făcut și o evaluare a partidului începând din momentul în care „echipa Mazăre” a fost adusă în frunte, amintind că, acum, PSD are cu cinci primari mai puțini, iar în unele localități partidul a rămas și fără organizații. Stancă a menționat că odată cu venirea la cârma organizației județene a „echipei Mazăre”, „au fost nevoiți să plece din partid oameni valoroși”. Evaluările au culminat cu invocarea scorului obținut la alegerile pentru Parlamentul European. „La europarlamentare, am luat un scor foarte prost. 22 la municipiu, sub scorul pe județ, sub scorul pe țară. Astea sunt rezultatele”, a subliniat fostul vice al CJC. Miliarde pentru… Se spune că SRL-ul i-a pricinuit lui Stancă marele necaz. Votul împotriva unor proiecte referitoare la SC Domeniul Public și Privat Județean SRL Constanța a încălcat disciplina de partid și i-a atras sancțiunea supremă. Excluderea din partid. Cel puțin așa susțin liderii PSD Constanța. Stancă este însă de altă părere: „Motivul este că eu nu mai votez în continuare ceea ce se vota. S-au dat 55 de miliarde (n.n. lei vechi) la cluburi sportive și nu dăm să facem un drum, o apă. Azi (n.n. ieri) au băgat pe ordinea suplimentară, sfidător, 4 miliarde (n.n. lei vechi) la handbal. Cine gestionează banii ăia? S-au dat anul trecut 32 de miliarde la clubul de rugby, a întrebat cineva ce s-a făcut cu ei? Ce e cu gazonul de la clubul de rugby și cât a costat?”, s-a întrebat ieri Stancă. „Cea mai mare supărare a lui (n.n. a lui Nicușor Constatinescu) a fost că mi-am exprimat punctul de vedere că voi candida pentru funcția de președinte al CJC”, susține Stancă, el menționând totodată, că, independent sau la un alt partid, tot va candida pentru această funcție în cazul introducerii uninominalului. Așadar de disciplină de partid nu prea poate fi vorba doar dacă ne gândim că Ion Dumitrache este încă membru PSD și a votat și el, de trei ori chiar, împotrivă sau s-a abținut la proiectele referitoare la SRL. Iar ultima dată când s-a dat rebel Dumitrache, la PSD era deja în vigoare aplicarea sancțiunilor pentru nesăbuința de a vota altfel decât spune partidul. Vinovat și bun de plată Plecarea din consiliul județean a trezit în Petre Stancă și sentimentul de vinovăție: „Regret și acum că nu am avut aceeași poziție (n.n. să voteze împotrivă) și când s-a hotărât comasarea muzeelor din județ, încălcând Legea nr. 311/2002, dar și mai grav, hotărârea privind comasarea instituțiilor de cultură din județul Constanța”, a declarat Stancă. „Procesele sunt pe rol, oamenii din cultură vor câștiga și mă fac vinovat că am votat și eu această hotărâre. Voi da banii”. După evaluarea lui, Stancă ar trebui să contribuie financiar la repararea răului făcut culturii constănțene cu „vreo 30.000 – 40.000 de lei care îmi revin și mie ca persoană fizică. Cine le repară moral, cariera și viața acelor oameni nu mai știu, dar sunt și eu vinovat”. Sechestru pe bunurile județului Stancă a mai făcut ieri declarații și referitoare la Pavilionul Expozițional, o investiție de amploare care a fost întreruptă după venirea la conducerea CJC a echipei Constantinescu. Fostul vicepreședinte al consiliului județean susține că în scurt timp se va pune sechestru pe bunurile județului, având în vedere că fondurile și penalitățile aplicate de oficialii europeni au fost suportate de guvern, acum urmând ca ministerul de finanțe să îi recupereze de la Consiliul Județean Constanța. „Să vedem cine sunt vinovații. Nu stabilesc eu. Dar știu un singur lucru că în legislatura trecută am adus fonduri pentru acest pavilion. Mai știu că la discuțiile care au fost, domnul Scheele a spus că ne dădea fonduri și pentru etapa a doua… dacă nu-i trânteam ușile”, a invocat, voalat, Stancă un alt episod neplăcut. Un dosar aparte în justiție îl constituie, potrivit declarațiilor lui Stancă, și cazul RAJA. I’ll be back… „Ne vedem în campania electorală, peste câteva luni. Sper să ne întâlnim în această sală, dar în altă configurație. Indiferent ce veți vota eu plec cu fruntea sus pentru că nu am încălcat nici statutul, mai puțin legea în consiliul județean. Nu am avut, în viața mea, nici un proces, nu sunt implicat în nici un dosar și sper să nu fiu. Singurul proces îl voi avea cu Constantinescu pentru abuzurile lui”, a spus Stancă la plecarea din sală, după votarea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării mandatului său de consilier. În locul lui Petre Stancă a fost ales ieri, în funcția de vicepreședinte al CJC social-democratul Cristian Darie.