Sputnik News, controlat de Kremlin, intenţionează să deschidă birouri la Bucureşti şi Chişinău

Rusia a anunțat pe 10 noiembrie 2014 lansarea unui nou serviciu multimedia internațional, Sputnik, finanțat de stat, care are drept obiectiv să lupte împotriva "propagandei agresive" a Occidentului și să ofere o "interpretare alternativă" evenimentelor din lume, după cum relata la momentul respectiv AFP.Grupul media Sputnik face parte din Rossiya Segodnya, care, în 2013, a încorporat agenția de presă de stat RIA Novosti și rețeaua de radio Voice of Russia, potrivit relatărilor din presa internațională.Potrivit theguardian.com, citat de Mediafax, rețeaua de radio Sputnik va opera în 30 de limbi străine din anul 2015, va transmite peste 800 de ore de conținut pe zi, iar conținutul va fi produs în 130 de orașe din 34 de țări din lume. Fiecare centru de informații al Sputnik va avea între 30 și 80 de angajați, în timp ce o echipă extinsă de 100 de persoane va lucra în biroul din Kiev al grupului media."Cea mai mare parte a conținutului va fi realizat la nivel local, de jurnaliști locali, ținându-se cont de dezbaterile locale și de solicitările audienței locale", declara, la lansarea Sputnik, Dmitry Kiselyov, directorul general al grupului de media, potrivit Digi24.ro.Conform sursei citate, pe fondul unor tensiuni care au ajuns la un nivel nemaiîntâlnit de la Războiul Rece, planurile privind expansiunea Sputnik News reprezintă doar una dintre componentele vizate de Kremlin pentru schimbarea strategiei media internaționale a Rusiei. În acest sens, autoritățile de la Moscova plănuiesc investiții masive în dezvoltarea media în 2015, la nivel mondial. Astfel, televiziunea Russia Today a fost bugetată cu o sumă de 400 de milioane de dolari, iar o sumă de 170 de milioane de dolari va fi investită în Rossiya Segodnya, agenția de știri de stat din Rusia, care include grupul Sputnik.Cotidianul britanic The Guardian mai relatează că Sputnik News va avea centre regionale în capitale majore, precum Beijing, Washington și Cairo, dar și birouri în diferite alte orașe din lume, precum Berlin, Londra, Paris, Kiev, Istanbul, dar și București și Chișinău. De altfel, potrivit site-ului oficial al Sputnik News, acest grup multimedia de știri are în plan să producă din 2015 conținut în 30 de limbi, între care se numără și limba română. În prezent, Sputnik News are versiuni în opt limbi, între care engleză, abhază, belarusă, germană, spaniolă și chineză.Planurile Moscovei privind expansiunea media de stat ruse la nivel internațional a determinat Uniunea Europeană să propună, la rândul său, lansarea unei televiziuni în limba rusă, care să reprezinte o sursă alternativă de informații față de presa controlată de Kremlin, mai comentează The Guardian.