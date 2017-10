Spune-mi în ce casă trăieşti, ca să-ţi spun cine eşti!

Spune-mi în ce casă trăiești, ca să-ți spun cine ești!

Indivizii umani ca și popoarele pot fi caracterizați după modul de locuit. Casele sunt oglinda sufletului lor, al sentimentelor, aspirațiilor, preocupărilor, obiceiurilor și culturii lor. Dacă cercetezi locuințele oamenilor poți afla multe despre stilul lor de viață. Recent am călătorit pe valea Tirolului, prin Alpi, în Austria, Germania și Lichtenstein. Am străbătut mai multe orașe și mici localități montane și am observat cu atenție casele din acele locuri. Am remarcat câteva note definitorii în modul de locuit al acelor popoare, care le deosebește de noi, românii. În primul rând, locuințele lor au o unitate arhitectonică și specificitate națională. Fie că este vorba de case modeste, de vile, de imobile cu rol mixt (pentru locuit și activități economice) sau de blocuri, există câteva elemente comune, care arată apartenența la același spațiu arhitectonic: înălțimea caselor, forma acoperișurilor și materialele din care sunt construite, brâiele de la baza construcțiilor, obloanele de la ferestre (care, dacă nu sunt reale, sunt zugrăvite) și altele. În ciuda acestor trăsături comune, locuințele reușesc să se individualizeze prin multe alte elemente. Altfel spus, casele exprimă gradul ridicat de coeziune al comunităților respective, dar și faptul că fiecare individ ține să se manifeste ca pe personalitate distinctă de ceilalți. O altă notă definitorie este integrarea locuinței în natură. Curțile caselor sunt adevărate grădini, iar betonul și asfaltul sunt cât mai mult evitate. În cele mai multe cazuri, gardurile lipsesc, astfel că gazonul din jurul locuințelor nu este despărțit de peluzele și grădinile megieșe. Acolo unde există un gărduleț, rolul său e mai curând decorativ. Florile sunt prezente peste tot: în grădinile caselor, în ghivecele de la uși și de la ferestre. Dacă locuințele nu dispun de o palmă de pământ pentru amenajarea grădinilor, atunci balcoanele și ferestrele sunt transformate în grădini. Mesajul pe care ni-l transmit casele este acela că localnicii respectă natura, că vor să trăiască frumos, sănătos, în comuniune cu ea. Casele ne spun că oamenii nu au nevoie de garduri pentru că sunt civilizați: nu au nimic de ascuns în dosul lor, se respectă unii pe alții și se simt în deplină siguranță.