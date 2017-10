Spitalul Regional Constanţa, proiect în moarte clinică

Spitalul Regional Constanța, proiect în moarte clinică

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, invocă de aproape trei ani necesitatea construirii a opt spitale regionale. Până acum, însă, pentru Spitalul Regional Constanța, banii nu au fost alocați, licitația nu a fost organizată, iar proiectul ar putea rămâne doar un vis frumos, deși județul are mare nevoie de unități sanitare, cele existente fiind supraaglomerate. Spațiu există, indicatorii tehnico-economici pentru investiție sunt aprobați, însă, deocamdată, Ministerul Sănătății nu a alocat banii necesari. Până acum, au fost organizate procedurile de licitație la Cluj, Iași, Mureș și Craiova, după cum a declarat dr. Marius Dumitru Enescu, directorul executiv al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Criteriile în funcție de care au fost alese aceste zone sunt, deocamdată, bizare, având în vedere că au fost alese zone unde numărul de unități sanitare este ridicat, comparativ cu județul Con-stanța. „Dacă este să socotim numărul de paturi la mia de locuitori, Clujul are 10,1 paturi, Iașiul - 10,4, în timp ce Con-stanța doar 4,7”, a declarat Marius Enescu. În timp ce la Constanța funcționează 13 unități sanitare, dintre care unul singur de urgență, în județul Iași există 18 unități sanitare - patru spitale de urgență, dintre care unul pentru copii, două spitale de obstetrică - ginecologie, un institut de gastroenterologie și hepatologie și un institut de boli cardiovasculare. Tot în județul Iași, ființează două spitale de psihiatrie. Tot 18 unități medicale cu paturi funcționează și în județul Cluj. În Cluj - Napoca există trei unități medicale de urgență, dintre care unul pentru copii, și un spital de boli cronice la Borșa. Tot în Cluj Napoca funcționează trei institute - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu” și Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Autoritățile sanitare se tem că proiectul de la Constanța ar putea fi stopat. „Este un proiect foarte bun pentru Constanța. Este extraordinar de important, pentru că ne-ar putea duce mai aproape de normativele europene care prevăd un număr de 6,5 paturi la mia de locuitori”, a mai spus Enescu. Ideea construirii spitalelor regionale a apărut în Legea 95/ aprilie 2006, privind reforma în domeniul Sănătății. În toată țara, ar urma să fie construite opt unități de acest gen, dintre care una la Constanța. Locația aleasă se află în cartierul Kilometrul 5, pe locul unei foste unități militare dezafectate. Terenul a trecut din patrimoniul Ministerului Apărării Naționale în cel al Ministerului Sănătății. Potrivit proiectului, ministerul ar fi trebuit să aloce 116 milioane de euro pentru construirea unității sanitare. În luna martie a acestui an, ministrul Eugen Nicolăescu anunța începerea primei etape de licitație pentru construirea spitalelor. Câteva luni mai târziu, ministrul anunța că începerea construirii spitalelor regionale va fi amânată cu câteva săptămâni din cauza numeroaselor contestații depuse de constructorii care vor să participe la licitații. Pentru construirea Spitalului Regional Constanța, însă, nici până în prezent licitația nu a fost organizată.