Spitale din Marea Britanie, ţinta unui masiv atac informatic

Spitale din Marea Britanie, ținta unui masiv atac informatic

Ştire online publicată Vineri, 12 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe spitale din Marea Britanie au anuntat ca au fost nevoite sa redirectioneze urgentele, vineri, dupa un presupus atac cibernetic la nivel national, transmite Reuters."Ca urmare a unui presupus atac cibernetic la nivel national, luam toate masurile posibile de precautie pentru a proteja sistemele si serviciile noastre locale", a anuntat pe Twitter filiala din Merseyside‏ (nordul Angliei) a NHS (Serviciul public de sanatate din Marea Britanie, n.r.).Printre unitatile afectate sunt si cele din grupul Barts Health, care are in administrare cele mai mari spitale din centrul Londrei - printre care Sf. Bartolomeu si Royal London."Ne confruntam cu o perturbate IT majora si sunt intarzieri la toate spitalele noastre", a anuntat grupul."Am activat planul nostru de actiune in caz de incident major, pentru a ne asigura ca putem asigura in continuare siguranta si asistenta pacientilor. Ne pare foarte rau ca trebuie sa anulam programarile obisnuite... Ambulantele sunt redirectionate spre alte spitale din vecinatate", a mai informat grupul Barts Health, intr-un comunicat postat vineri pe site-ul sau.