Spital la standarde europene în Cernavodă

Spitalul Orășenesc Cernavodă se aliniază, după eforturi colosale, la standardele europene. După zeci de ani în care unitatea spitalicească a fost o ruină medicală, investițiile în aparatură, reabilitarea termică și calitatea actului medical au încurajat mulți pacienți din țară să apeleze la serviciile medicale ale acestui spital. Lucrările de reabilitare sunt pe ultima sută de metri. Unitatea spitalicească din Cernavodă a fost formată, inițial, din două corpuri care erau despărțite de un hotel. Transportul pacienților se făcea, indiferent de vreme, pe afară, întrucât conducerea hotelului nu permitea tranzitarea lui. „Ne-am zbătut până am obținut hotelul. Vă dați seama că era inadmisibil să transportăm pacienții de la o secție la alta prin curtea spitalului, mai ales iarna”, ne-a declarat dr. Cristian Nicoară, managerul Spitalului Orășenesc Cernavodă. Cu o capacitate de 60 de paturi și cinci secții, dintre care cea mai nouă este secția de anatomie patologică, spitalul din Cernavodă atrage pacienții din întreaga țară. Cel mai renumit medic este ginecologul Fawaz Chazli, la ora vizitei noastre fiind peste zece persoane în fața cabinetului său. Unitatea are 123 de angajați, dintre care 15 sunt medici. „Avem personal suficient și acoperă exact fiecare secție”, ne-a spus managerul. În fiecare rezervă, pentru 50 lei pe zi, regimul coplată, pacientul beneficiază de internet, televizor, frigider, aer condiționat, grup sanitar propriu. Cele cinci secții din spital, chirurgie generală, medicină internă, obstetrică-ginecologie, pediatrie, anatomie patologică, au fost reabilitate, la fel și Urgența și camera de gardă. La data vizitei noastre, Suzana Marin era internată într-una din rezervele de la secția chirurgie. „Am lucrat aici și nu am crezut că pot fi astfel de condiții într-un spital”, ne spune femeia. Nu miroase a spital, nici a mâncare pe holuri, iar pacienții, deși în suferință, ne zâmbesc și ne spun că nici acasă nu au astfel de condiții. Dr. Cristian Nicoară se laudă că a încercat să ofere căldura căminului de acasă în fiecare salon. „Fiecare cameră din spital are altă culoare”, a mai spus managerul. Renovarea, din fonduri proprii Lucrările de renovare ale unității spitalicești au început în urmă cu doi ani și jumătate. „Renovarea a fost făcută cu fonduri proprii în mare parte. Am primit anul trecut 40.000 lei de la Ministerul Sănătății Publice și 500.000 lei de la primărie, în perioada 2004 - 2008. Până acum am renovat 70% din spital și în două-trei săptămâni sperăm să finalizăm lucrările. Mai avem de lăcuit și vopsit caloriferele și de finalizat lucrările pe ici pe colo”, a precizat managerul. La obstetrică - ginecologie, saloanele sunt personalizate, în funcție de sexul copilului. O cameră este albastră, una este roz, iar personajele din desenele animate animă salonul. Toate secțiile au fost îmbunătățite: au fost schimbate parchetul, paturile, mobilierul, draperiile, grupul sanitar, ușile. Salonul de așteptare este unul special. Ai impresia că te afli pe o bancă într-un parc, nicidecum într-o sală de așteptare într-un spital. Salonul este prevăzut și cu aer condiționat și cu acoperiș semitransparent, prin care se vede albastrul cerului. Doar sectorul administrativ nu a fost renovat. „Am lăsat la urmă administrativul, pentru că prioritate are pacientul”, a precizat Cristian Nicoară. Spitalul din Cernavodă simte efectele crizei Întrebat dacă i-a afectat în vreun fel criza economică, managerul a declarat: „Simțim efectele crizei deja, pentru că au crescut prețurile la alimente. Furnizorii au ridicat prețul, iar cei din Cernavodă cer plata pe loc. Noi avem contract cu singura firmă care a acceptat plata ulterior”. De anul trecut, spitalul din Cernavodă a intrat în programul de rezidențiat și se mai poate lăuda cu numărul mare de donatori de sânge. „La donări suntem fruntași. Locuitorii din Cernavodă sunt săraci și vin să doneze sânge pentru că beneficiază de bonuri”, ne spune interlocutorul nostru. Cu toate că au stocul de medicamente făcut, se așteaptă ca ridicarea prețurilor la medicamente să-i afecteze. Managerul spitalului se laudă că unitatea pe care o conduce are toată linia endoscopică, dar și că este într-un parteneriat profesional cu medici de la Spitalul Universitar București. „Medici de la ortopedia Spitalului Universitar București primesc de la noi, prin telemedici-nă, dosarul de analize complet al pacientului, discutăm online și apoi ei vin la noi și fac operații”, ne-a explicat Cristian Nicoară. Spitalul beneficiază, în prezent, și de toată linia laparoscopică, sponsorizare de la centrala nucleară, precum și de un aparat pentru tratarea hipotermiei și hipertermiei. Ar avea nevoie urgentă de un aparat Roentgen mobil, precum și de dotare completă la camera de gardă, care ar trebui să vină anul acesta, precum și de două mese pentru operații.