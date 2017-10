Spiritul multietnic al Constanţei, dus peste ocean de profesorul Dinu Ghezzo

Spiritul multietnic al Constanței, dus peste ocean de profesorul Dinu Ghezzo

De curând, profesorul Dinu Ghezzo a fost prezent la Constanța, orașul său de baștină, locul unde revine an de an, primăvara și toamna, pentru a-și încânta auditoriul cu cele mai noi dintre creațiile sale. Pentru anul acesta, profesorul Ghezzo și-a îndreptat atenția asupra comunităților etnice, adunând sub deviza „Ave, Publius Ovidius” o serie de simboluri ale culturilor dobrogene. Însoțit și anul acesta de actuali studenți și foști discipoli ai săi care îi stau alături în preumblările prin lumea întreagă, Dinu Ghezzo a redescoperit, așa cum a menționat în debutul spectacolului, Constanța pe care a lăsat-o la sfârșitul anilor 60, atunci când profesorul a luat calea străinătății. A redescoperit Constanța multietnică, aflată la confluența atâtor culturi, complementare în felul lor tocmai prin faptul că ele au dăinuit și s-au păstrat aici, în Dobrogea. El însuși, profesorul Dinu Ghezzo, este un produs multietnic: mama sa, o grecoaică ce l-a adus pe lume la bordul unui vapor, în Turcia, iar tatăl său, descendent al unei familii cu rădăcini italiene. Copilăria a fost și ea marcată de traiul alături de armeni, turci, tătari, aromâni, familii cu care profesorul mai păstrează încă legătura, în amintirea acelor vremuri. Revenind la prezent, odată cu recenta sa prezență la Constanța, profesorul Dinu Ghezzo, unul dintre cei mai respectați români de peste Ocean, a reluat legăturile cu acest spațiu multicultural. Creațiile sale prezentate în cadrul unui spectacol susținut la Muzeul de Artă au fost prefațate de o scurtă prezentare de imagini cu costume tradiționale, obiceiuri și simboluri ale etnicilor dobrogeni. Trecerea la Ovidius, care a fost, de altfel, nucleul spec-tacolului, a fost făcută, cum altfel, dacă nu pe muzica adusă de peste ocean de profesorul Ghezzo. O odisee prin spațiul cultural dobrogean, o demonstrație de profesionalism și o excelentă dovadă de respect pentru valorile românești, astfel poate fi caracterizat fiecare spectacol al maestrului Dinu Ghezzo. Pentru partea a doua a anului, profesorul Dinu Ghezzo intenționează derularea unui proiect româno - american, bazat întocmai pe latura multietnică a Constanței.