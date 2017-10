Spionul care i-a trimis din greşeală un sms islamistului pe care îl fila

2

!!!

Islamizarea nu acautat Raul și America Rusia și Lideri Mondiali chiar daca negocierile pe cale amiabilă bussines nu au succes recurg la intenționați războaielor , să ne uităm an urma că conflictele erau antre țările arabe pe resurse naturale și hop invenția pe 11septembri an ce an sa inventat cu cele 3 turnuri , porma cu cadafi porma cu yrakul porma cu SYRYA lupii din spatele surselor naturale oblica presă internațională islamizarea ,pai de ce crezi că teroriști produc cestul din cauza lupilor Americani acum jihadisti iss e o rețea care vor sa domina țările anvecinate sunt 3 tipuri Americani Jihadisti și cei care au teritoriul lor cu resurse petroliere , Libia a fost o tara de miere și acum e o tara de dude . Conflictele este cum a fost germani peste alte tari și Russian peste alte tarii asai și America și gruparea jihadisti iss peste alte tari ,sunt și alte tari an umbra care da ordinul ex . Israel ,Turcia , Anglia ,etc. Istoria nu are sfârșit chiar și după al 3 război mondial .