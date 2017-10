Spaniolii îşi părăsesc țara, de frica crizei

Spaniolii își părăsesc țara, de frica crizei

Marţi, 04 Septembrie 2012

Tot mai mulți spanioli își scot banii din bănci și pleacă din Spania de teama agravării crizei economice, scrie Mediafax.ro. Retragerile au atins în iulie nivelul record de 75 de miliarde de euro, sumă echivalentă cu 7% din PIB-ul țării.Cotidianul The New York Times relatează că retragerea depozitelor din Spania este una dintre cele mai grave probleme din zona euro. Mediafax.ro scrie că, deși angajamentul european avea în vedere susținerea sistemului bancar spaniol cu până la 100 de miliarde de euro, retragerile s-au accelerat. Totodată, aceeași sursă menționează că membri ai elitei educate și de afaceri s-au săturat de lipsa oportunităților de angajare într-o țară în care rata șomajului atinge 25%. Statisticile arată că în ultimul an, 30.000 de spanioli s-au înregistrat să muncească în Marea Britanie.