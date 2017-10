Soția premierului grec amenință că îl părăsește dacă cedează în fața creditorilor

Ştire online publicată Vineri, 19 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul grec s-ar afla între ciocan și nicovală, potrivit presei, printre care The Times și Greek Reporter, având în vedere că soția l-a amenințat că îl părăsește și ia și copiii dacă va ceda presiunilor Bruxelles-ului. Tsipras i-ar fi spus asta președintelui francez Francois Hollande, notează ziare.com.Se crede că soția premierului grec, Peristera 'Betty' Batziana, ar fi fost cea care l-ar fi impulsionat pe acesta pentru o carieră în politică încă din tinerețe, îndemnându-l să intre în Partidul Comunist .Cei doi sunt căsătoriți civil, pentru că niciunul nu a fost de acord cu o căsătorie la biserică, așa cum cere legea elenă. Cuplul are doi copii și s-a cunoscut în adolescență.Alexis Tsipras, în vârstă de 40 de ani, premier de la începutul acestui an, este presat de FMI și Uniunea Europeană să accepte reforme total nepopulare în țara sa, pentru a primi fonduri ca să plătească o tranșă din datoria Greciei, de 1,6 miliarde de dolari, până la termenul limită de 30 iunie. În caz contrar, Atena ar rămâne fără bani de pensii și salarii de la stat.Premierul elen a refuzat să mai taie din pensii sau să crească taxele, măsură care nu a ofst pe placul liderilor europeni, printre care și cancelarul german Angela Merkel, care avertizează că situația este gravă pentru Grecia.