Sondaj SUA: Hillary Clinton are un avans de șase puncte procentuale în fața lui Donald Trump

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Candidata democrată la alegerile prezidențiale din SUA, Hillary Clinton, are un avans de șase puncte procentuale în fața rivalului republican Donald Trump, conform unui sondaj de opinie Reuters/Ipsos care folosește o terminologie ușor schimbată și care a fost făcut public vineri, la o zi după ce fosta șefă a diplomației a acceptat oficial nominalizarea formațiunii sale pentru scrutinul de la 8 noiembrie.Aproape 41% dintre posibilii votanți o favorizează pe Clinton, 35% îl susțin pe Trump, în timp ce 25% au ales 'Altcineva', conform noului sondaj de opinie realizat online pe un eșantion de 1.043 de potențial votanți în perioada 25-29 iulie, interval care s-a suprapus cu Convenția Națională Democrată din Philadelphia, scrie Agerpres.ro.Sondajul are o marjă de eroare de 4 puncte procentuale.Ancheta a introdus o ușoară schimbare de terminologie față de precedentele sondaje: opțiunea "Niciunul/Altcineva" oferită respondenților a fost înlocuită doar cu "Altcineva". O analiză internă a descoperit că folosirea cuvântului "Niciunul" a deturnat, uneori, sprijinul de la unul sau altul dintre cei doi candidați.Într-un sondaj Reuters/Ipsos separat, în care respondenții au primit opțiunea să aleagă între Hillary Clinton, Donald Trump, candidatul libertarian Gary Johnson și candidatul Partidului Verde, Jill Stein, Clinton și Trump sunt la egalitate, cu 37% din intențiile de vot.Acest sondaj a fost realizat pe un eșantion de 1.426 de persoane în intervalul 25-29 iulie și are o marjă de eroare de 3 puncte procentuale.