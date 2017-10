Sondaj: Donald Trump este principalul favorit pentru Casa Albă

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Principalul candidat republican Donald Trump are un mare avans în cursa pentru nominalizare pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite în 2016, susținut de 40,6% dintre cei intervievați, plasându-se cu mult înaintea rivalilor săi republicani, arată un sondaj Reuters-Ipsos, preluat de Agerpres.Sondajul, efectuat pe un eșantion de 582 de persoane, arată că Trump ar obține cel mai mare procent de voturi, aproape egal cu cel al următorilor săi patru rivali luați împreună, senatorul de Texas Ted Cruz (10,5%), fostul neurochirurg Ben Carson (9,7%), fostul guvernator al Floridei Jeb Bush (9,2%) și senatorul de Florida Marco Rubio (7,2%).Într-o ipotetică confruntare electorală între principalul candidat democrat la Casa Albă Hillary Clinton și Trump, Clinton are un avans statisticnesemnificativ între 41,4 și 40,8% din voturi, notează Reuters.Trump conduce în sondajele naționale ale alegătorilor republicani de luni de zile. El are de asemenea un avans în unele sondaje în statele care încep să voteze Iowa și New Hampshire, cu alegerile "caucus" (prima etapă de selectare a candidaților pentru Casa Albă n.r.) în Iowa la doar câteva zile distanță pe 1 februarie.Un sondaj separat Reuters-Ipsos vineri arată că revigorarea economiei SUA este o preocupare majoră pentru alegători. Preocupările economice au ajuns pe locul doi după temerile legate de terorism, în urma atacurilor comise de Statul Islamic anul trecut la Paris, mai notează Reuters.Acest sondaj, cu participarea a 1.614 respondenți, arată că terorismul este o mare îngrijorare (20,3%), dar preocupările legate de economia Statelor Unite urmează îndeaproape (18,2%).