Soluţii pentru părinţii de duminică: step by step sau clase cu program extins

Soluții pentru părinții de duminică: step by step sau clase cu program extins

Prea puțini dintre noi mai au un serviciu normat, legat de o condică semnată la plecare „ora 16" și de aceea educația unui copil a devenit o neliniște continuă. După ce cu greu am reușit să-l înscriem la o grădiniță cu program prelungit, urmează pasul numărul doi, căutarea unei școli cu program… extins. Cel puțin până căpătăm încredere că micuțul nostru a devenit adolescentul care-și poate purta singur de grijă. Părinții pot propune extinderea programului La ora actuală, în județul Con-stanța există câteva soluții de a înscrie un copil în clasa I într-un program ce se prelungește spre după-amiază. Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța dispune, pe lângă o clasă în sistem step by step, și de o clasă I învățământ tradițional, dar cu program până la ora 16. Chiar zilele trecute s-a dat o testare pentru „admiterea” în această clasă. Copiii admiși aici vor lua masa la cantina instituției, contra cost după care rămân în continuare sub suprave-gherea unui cadru didactic. De la Alina Theodorescu, inspector școlar de specialitate învățământ primar, am aflat că astfel de clase se pot iniția, la propunerea părinților, în toate școlile unde în sălile respective nu mai au loc ore și după amiaza. E destul ca asociația de părinți să propună conducerii școlii acest lucru, iar consiliul de administrație să aprobe. 40 de clase Step by step Privite, la început, cu reticență de majoritatea părinților care visează să scoată din copiii lor doctori docenți, atât alternativele step by step, cât și waldorf erau privite ca soluții pentru micuții cu probleme de intelect. Iată, însă, că odată cu îngre-unarea programei școlare, care fură de-a binelea copilăria, unii aparți-nători au hotărât că e mai sănătoasă această soluție. În municipiul Constanța, în afară de clasa de la Colegiul Pedagogic, mai există și la Școlile nr. 33 „Anghel Saligny”, nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, nr. 7, nr. 22 „I.C. Brătianu”, nr. 39 și nr. 43 „Ferdinand”. Acest sistem alternativ, care ușurează mult programa și care este organizat pe grupe de lucru, mai presupune și plata unei sume reprezentând contravaloarea mese-lor zilnice în sistem catering, precum și achiziționarea unor consumabile. La fel și în sistemul de predare Waldorf regăsit la Școala nr. 27, ambele fiind alternative ale învăță-mântului de stat. Mai există și alternativa învăță-mântului privat, practicat la Școala „Petre Ispirescu” sau cea aparținând Fundației Sfinții Martiri Brâncoveni, precum și cele câteva societăți particulare care și-au deschis afaceri sub titulatura de „after school“.