Soldatul care l-a împușcat pe Osama bin Laden, declaraţii cutremurătoare

Soldatul care l-a împușcat pe Osama bin Laden, declarații cutremurătoare

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Membrul trupelor speciale SEAL Team Six care l-a împușcat peîn Pakistan a acordat în premieră un interviu, pentru revista Esquire.Amintim că Osama bin Laden a fost ucis pe 2 mai 2011, în urma unei operațiuni a unui commando SEAL Team Six, iar soldatul american care l-a împușcat, al cărui nume nu a fost făcut public, a vorbit despre operațiunea din Pakistan într-un inverviu pentru Esquire.Acesta povestit că l-a ucis pe Osama bin Laden de la o distanță de numai câțiva centimetri, trăgându-i trei gloanțe în frunte. Autorul interviului subliniază faptul că soldatul care l-a împușcat pe Osama bin Laden este șomer. În luna aprilie 2012, împreună cu câțiva colegi din SEAL Team Six, a pus bazele unei companii menite să-i ajute să facă mai ușor trecerea de la cazonă la cea civilă, însă succesul se lasă așteptat. El și colegii săi nu pot profita de eroismul de care au dat dovadă în misiunea din Pakistan deoarece n-au voie să ofere foarte multe detalii evenimentele din acea noapte. Nu pot scrie cărți, nu pot apărea la emisiuni și nu-și pot face publice identitățile, transmite realitatea.net.