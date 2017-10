Societatea „Grup Servicii Petroliere” nu are datorii la stat

Societatea comercială „Grup Servicii Petroliere” a înaintat ziarului Cuget Liber, un comunicat cu următoarele precizări: „…în articolul intitulat - Grup Servicii Petroliere, compania cu cele mai mari datorii la stat, din județul Constanța - s-au prezentat fapte neadevărate și informații inexacte, privitoare la societate, ce conduc la lezarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia. Astfel, articolul menționat a făcut referire la existența unei datorii bugetare neachitate de către societate, aspect total nereal, cum rezultă din certificatul fiscal atașat prezentei solicitări. De astfel, suntem nevoiți să vă precizăm că societatea nu are datorii bugetare, iar sumele pe care le-ați menționat ca fiind datorii neachitate, reprezintă, de fapt cuantumul total al sumelor plătite cu acest titlu de societate de la începutul anului și până în prezent.” Conform certificatului fiscal eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pe data de 22 august 2008 și prezentat de compania Grup Servicii Petroliere, ziarului Cuget Liber Constanța, societatea în cauză nu are restanțe la bugetul de stat. Astfel, suma de 67 de milioane de lei reprezintă totalul obligațiilor financiare către stat pe care Grup Servicii Petroliere le-a avut de plătit de-a lungul timpului și pe care, conform certificatului fiscal, le-a plătit integral. Cu această ocazie, autorul își cere scuze societății constănțene de extracție a hidrocarburilor și servicii anexe, precum și celorlalte firme, prezentate în așa-zisul „top al datornicilor”, cu mențiunea că cifrele nu reprezintă restanțele pe care le au acestea, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate și șomaj. În plus, autorul menționează faptul că nu s-a informat corect și complet, în realizarea articolului în cauză, ceea ce a dus la publicarea unor informații eronate, în pagina economică a ziarului Cuget Liber.