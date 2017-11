Social-democrații germani, invitaţi să ia în calcul participarea la marea coaliție

Social-democrații germani, invitați să ia în calcul participarea la marea coaliție

Social-democrații germani ar trebui să-și reconsidere opoziția față de participarea la marea coaliție alături de conservatorii cancelarului Angela Merkel, întrucât Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a declarat, ieri, un colaborator apropiat al șefei executivului german, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.Germania cunoaște cea mai gravă criză politică din istoria sa modernă, după ce blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrată/Uniunea Creștin-Socială) nu a reușit să obțină un acord cu Partidul Liber-Democrat (FDP) și cu Verzii privind formarea unei coaliții guvernamentale. Conservatorii și social-democrații au participat la marea coaliție după alegerile din septembrie 2013, dar SPD a anunțat că trece în opoziție după rezultatele dezamăgitoare înregistrate la scrutinul parlamentar din toamna acestui an, cea mai gravă înfrângere a sa din perioada postbelică.Totuși, liderul SPD, Martin Schulz, se află sub o presiune tot mai mare inclusiv din partea unora dintre colegii de partid pentru a renunța la opoziția sa față de participarea la o mare coaliție alături de conservatori, idee susținută, ieri, și de liderul grupului parlamentar al conservatorilor în Bundestag, Volker Kauder.„Europa așteaptă o Germanie capabilă de acțiune, astfel încât ea să poată răspunde întrebărilor ridicate de președintele francez Emmanuel Macron. Cea mai solidă țară din Europa, din punct de vedere economic, nu se poate prezenta ca un pitic politic”, a spus Kauder, cu referire la apelul șefului statului francez pentru o reformă fiscală necesară consolidării zonei euro.În încercarea de a depăși actuala criză politică, președintele Frank-Walter Steinmeier, care în ultimele două zile a avut consultări cu liderii celorlalte partide germane, se va întâlni cu Martin Schulz.Unii membri ai conducerii SPD au sugerat chiar ca formațiunea să accepte un guvern minoritar condus de Angela Merkel, ca un compromis pentru a se pune capăt crizei politice de la Berlin. În istoria postbelică, Germania a fost condusă în trei rânduri, pentru scurte perioade, de un guvern minoritar.În ceea ce-l privește, FDP a anunțat că nu va exclude participarea la noi consultări tripartite pentru formarea guvernului de la Berlin dacă blocul conservator și Verzii prezintă un pachet complet nou de propuneri.