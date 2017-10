SNC şi Thales intră în lupta pentru modernizarea fregatelor româneşti

SNC și Thales intră în lupta pentru modernizarea fregatelor românești

Ieri, Radu Rusen - directorul general al Șantierului Naval Constanța, A. J. Willemsen – directorul de marketing și vânzări al Thales Nederland BV și Bogdan Bărbulescu - reprezentantul în România al firmei olandeze au răspuns întrebărilor ziariștilor. Tema conferinței de presă a fost intenția celor două companii de a participa împreună la licitația ce va fi organizată de Ministerul Apărării, pentru atribuirea contractului de modernizare a fregatelor „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”. În continuare vă prezentăm răspunsurile la întrebările ziarului „Cuget Liber”. - Domnule Radu Rusen, cum ați ajuns să realizați acest parteneriat cu Thales Group? R.R.: Proiectul de modernizare a fregatelor este pe piață de la momentul achiziției navelor de către Marina Militară Română. În acest context am fost solicitați de către majoritatea celor interesați în a participa la realizarea lui. Prin poziția sa, foarte aproape de baza navală, cât și prin facilitățile pe care le are din punct de vedere tehnic, tehnologic și uman, SNC este una dintre opțiunile cele mai bune pentru acest program. De asemenea, prin compania de proiectare pe care o deține, se poate implica foarte mult în dezvoltarea proiectului, reducând numărul participanților. Am hotărât că Thales este cel mai potrivit partener în această colaborare, pentru că este lider mondial în industria de armament și este implicat în modernizarea fregatelor. Deține cunoștințele și experiența necesare, ceea ce înseamnă că nu vom pleca pe cărări noi, ci pe drumuri bătătorite. - Cum se vor împărți rolurile, sarcinile în acest contract? R.R.: Conform scrisorii de intenție semnate, Thales va deține rolul de prim-contractor în relația cu Marina Militară, având în vedere conținutul modernizării, care se referă, în mod special la creșterea puterii combative a fregatelor. SNC va avea rolul de subcontractor, asigurând, în același timp, cât mai mult din partea tehnică. - Când se va ține licitația? R.R.: După câte știm este în curs de finalizare caietul de sarcini și urmează să se facă publicitatea licitației. - La cât s-ar putea ridica valoarea contractului? R.R.: Depinde de specificațiile pe care le va înainta Marina Militară. La această oră nu cunoaștem ce dotări vor fi instalate pe navă, ce elemente de modernizare vor fi solicitate. În domeniul militar, vă dați seama, ultima tehnologie este cu mult mai scumpă decât cea clasică. - Vor fi efectuate și modificări constructive ale fregatelor? R.R.: În momentul în care se integrează echipamente noi, care sunt supuse la șocuri de tot felul, vor interveni și modificări constructive, la care șantierul naval poate răspunde prin divizia de proiectare. - Contractul cuprinde două părți: modernizarea și mentenanța (întreținerea) pe perioadă lungă. R.R.: Da, e vorba de mentenanța pe perioada vieții. Împreună vrem să dezvoltăm și aceste activități logistice și de servicii. - SNC are o experiență militară. Înainte de 1989, navele militare românești erau reparate la SNC. R.R.: Nu numai înainte de 1989, ci și acum. Suntem unul dintre colaboratorii importanți ai Marinei Militare. Toate navele sale importante au trecut prin SNC. - Asemenea lucrări implică secretul militar, de stat. Aveți experiență cu secretele. Este un atu în favoarea dumneavoastră? R.R.: Da, o parte din angajații SNC au fost verificați și au certificările necesare pentru a putea opera cu documentele cu caracter secret. De aceea, considerăm că putem fi un partener important. - Cât timp va dura modernizarea unei nave? R.R.: Depinde foarte mult de viteza cu care se iau deciziile de către beneficiar. - Cu alte cuvinte, depinde de asigurarea finanțării? R.R.: Depinde și de ea. Eu consider că o decizie se ia cu sursele de finanțare atașate, pentru că altfel este foarte greu și va deveni mai scump pentru toate părțile implicate în proiect. Este de preferat ca atunci când începe proiectul să existe și sursele de finanțare. - Veți accepta lucrul cu credit furnizor? R.R.: Sunt detalii comerciale care se vor stabili la momentul respectiv. Nu cunoaștem cerințele Marinei Militare. Noi avem o experiență foarte bună cu aceasta și nu am avut situații în care lucrările pe care le-am efectuat să aibă întârzieri la plată. Avem încredere. Lucrăm cu statul român, nu cu altcineva. - Este, totuși, criză; statul are probleme. De aceea insist să-mi spuneți dacă veți accepta sis-temul de credit furnizor. B.B.: Permiteți-mi să intervin! În calitate de prim-contractor, compania Thales va putea negocia inclusiv elementele de credit furnizor. Nu vedem în aceasta un impediment în realizarea proiectului. - Thales este puternică financiar? B.B.: La nivelul anului trecut, a avut o cifră de afaceri de 13 miliarde de euro. Este o corporație cu o mare întindere în zona apărării, care nu este concentrată pe un singur domeniu și acest lucru îi permite să nu aibă probleme de natură financiară. - Thales va veni cu echipamente din producția proprie? B.B.: Totul este producție proprie. În relația pe care am dezvoltat-o cu SNC, am stabilit că vom implica cât se poate de mult industria românească. Acesta este masajul pe care vrem să-l transmitem azi. - Cât ar putea costa această afacere? B.B.: O astfel de modernizare implică mulți parametri. Pot fi schimbate și adăugate foarte multe echipamente. Calitatea lor diferă în funcție de performanțele dorite. Este greu să apreciem acum, înainte de a fi emis caietul de sarcini, ce se dorește și cât va costa. Oricum, nu vom vorbi de 100.000 de dolari, ci de milioane de euro. Cea mai scumpă corvetă costă circa 300 milioane de euro. Jumătate din acest preț îl reprezintă electronica. Corpul navei este mult mai ieftin. Dacă faci o barcă de patrulare și ai pus un tun pe ea, costă un milion de euro. - Câți lucrători vor fi implicați în aceste proiecte? A.J.H.W.: Domnul Rusen ar putea spune mai multe. Noi vom coopera cu industria românească de soft, dar și din alte țări. Numărul lucrătorilor depinde de dimensiunea proiectului. Este greu de estimat acum. - După modernizare, fregatele vor putea lupta și contra piraților din Golful Aden? A.J.H.W.: Da. Aceste nave au nevoie de noi echipamente pentru a putea participa la misiuni ale NATO, cum sunt cele din zonele controlate de pirați.