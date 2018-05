"Situaţia din Siria nu trebuie scăpată de sub control!"

Secretarul general al ONU, apel către membrii Consiliului de Securitate:

"Situația din Siria nu trebuie scăpată de sub control!"

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut membrilor permanenți ai Consiliuluide Securitate să evite scăparea de sub control a situației din Siria, informează agenția AFP, consultată de Agerpres.„I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenți (Statele Unite, Rusia, China, Franța și Regatul Unit) pentru a-mi reafirma puternica îngrijorare față de impasul actual și pentru a sublinia necesitatea de a evita o situație care scapă de sub control”, a arătat Antonio Guterres într-un comunicat, în contextul unei amenințări cu o acțiune occidentală în Siria.Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat miercuri Rusia că rachetele americane vor lovi Siria, după un presupus atac chimic al regimului de la Damasc împotriva rebelilor din enclava Ghouta de est de lângă capitala siriană.Luni, Trump a convenit cu omologul său francez, Emmanuel Macron, asupra necesității unui răspuns comun puternic la atacul de sâmbăta trecută. Cotidianul britanic „Daily Telegraph” a afirmat miercuri că submarinele Regatului Unit au primit ordin să se apropie de Siria la o distanță care să permită lansarea unor rachete asupra acestei țări.Premierul Theresa May a organizat, ieri, o ședință extraordinară a cabinetului de la Londra, pentru a-i informa pe miniștri despre evoluția situației.Rusia și Siria neagă că în Ghouta s-a folosit un gaz toxic împotriva rebelilor. O consilieră a președintelui sirian Bashar al-Assad a declarat miercuri unei televiziuni libaneze că guvernul de la Damasc se consultă cu aliații săi - Rusia, Iranul și milițiile Hezbollah din Liban - pentru a contracara intențiile Washingtonului. În aceeași zi, organizația neguvernamentală Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a relatat că forțele aeriene ale Siriei au fost mutate de la mai multe baze și că mai multe aeroporturi militare au fost evacuate. Informațiile, fără detalii, au fost confirmate de oficiali americani.