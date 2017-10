Siria eliberează 169 de deţinuţi în schimbul cadavrelor a cinci soldaţi ruşi ucişi după ce elicopterul lor a fost doborât

Siria eliberează 169 de deținuți în schimbul cadavrelor a cinci soldați ruși uciși după ce elicopterul lor a fost doborât

Miercuri, 07 Septembrie 2016.

Regimul sirian a inceput sa elibereze 169 de detinuti politici in schimbul cadavrelor a cinci soldati rusi al caror elicopter a fost doborat in august, a declarat pentru AFP avocatul mai multor prizonieri."Marti, 50 de detinuti, dintre care 7 femei, au fost eliberati din inchisoarea din Adra (in provincia Damasc) si alti 84 din inchisoarea din Hama (centru)", a spus Michel Chammas, contactat telefonic in Germania."Alte 31 de persoane inchise la Homs (centru) au fost informate ca vor fi eliberate dar nu au fost inca eliberate. Alti patru, detinuti in alte locuri, urmeaza de asemenea sa fie eliberati", a adaugat el.Este vorba in special de detinuti acuzati de "terorism", termen generic folosit de regimul de la Damasc pentru a-si desemna opozantii.Chammas a precizat ca aceste eliberari au loc in cadrul unui "schimb pentru ramasitele a cinci soldati rusi care se afla in mainile rebelilor".Doi ofiteri si trei membri ai echipajului se aflau la bordul unui elicopter militar rusesc doborat in data de 1 august in provincia Idlib (nord-vest), aflata aproape in intregime in mainile unei coalitii a islamistilor si jihadistilor denumita Armata Cuceririi, potrivit ministerului rus al Apararii.Acest atac, cel mai grav care a vizat fortele rusesti in Siria de la inceputului interventiei militare a Moscovei, in septembrie 2015, pentru a-si sustine aliatul, a adus la 18 numarul oficial al soldatilor rusi ucisi in aceasta tara.Chammas nu a dorit sa precizeze ce grupari rebele au participat la negocierile cu regimul.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului afirma ca eliberarea prizonierilor reprezinta un "gest" al regimului pentru a facilita schimbul, care se inscrie in cadrul negocierilor cu Armata Cuceririi."Cadavrele pilotilor rusi se afla in mainile Armatei Cuceririi. O comisie este insarcinata cu negocierile si vom face un anunt imediat ce exista noutati", a declarat pentru AFP Ahmad Qarra Ali, purtator de cuvant al Ahrar al-Sham, una dintre componentele acestei coalitii."Ne tratam bine prizonierii si avem grija de ramasitele dusmanilor nostri deoarece este singura modalitate de a obtine eliberarea oamenilor nostri, a femeilor si a copiilor care sunt prizonieri ai regimului", a adaugat acesta.Ahrar al-Sham este fostul Front Al-Nusra, jihadisti care au anuntat ca renunta la alianta cu al-Qaeda si incearca acum sa isi construiasca o imagine de opozitie moderata.