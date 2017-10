Siria / Convoi cu ajutoare umanitare, atacat în oraşul sirian Homs

Siria / Convoi cu ajutoare umanitare, atacat în orașul sirian Homs

Vehicule ale Semilunii Roșii Siriene, care transportau ajutor umanitar către cartierele asediate ale orașului Homs, au fost sâmbătă ținta unui atac cu obuz de mortier și a unor tiruri, în urma cărora a fost rănit un șofer.Un activist de opoziție a afirmat că la fața locului se aflau mai mulți voluntari ai Crucii Roșii și angajați ai ONU."Aceste tiruri au vizat camioanele care transportau ajutor umanitar și echipa", a anunțat Crucea Roșie pe contul său de Twitter, fără a acuza pe cineva de comiterea acestui atac.Potrivit agenției oficiale Sana, patru voluntari ai Crucii Roșii au fost răniți în urma unor "tiruri realizate de către grupări teroriste armate", un termen folosit de regimul sirian pentru a-i desemna pe rebeli.Guvernatorul orașului Homs, Talal Barazi, citat de Sana, a declarat că "grupările teroriste au împiedicat două vehicule cu ajutoare umanitare să pătrundă în localitate", transmite Mediafax.ro.La rândul lor, rebelii au acuzat regimul președintelui sirian Bashar al-Assad de "bombardarea" acestui convoi.Cel puțin două autobuze au evacuat vineri primii civili blocați de peste un an și jumătate în cartiere asediate din orașul Homs, în centrul Siriei. Acești civili fac parte dintre cele aproximativ 3.000 de persoane care trăiesc în condiții îngrozitoare în cartiere aflate sub controlul rebelilor și asediate de către trupe ale regimului Bashar al-Assad de peste 600 de zile.Ei au fost evacuați în baza unui acord și unui armistițiu între beligeranți, încheiate sub egida ONU. Conform acestui acord, în oraș urmează să fie transportate ajutoare pentru persoanele care au ales să rămână în cartierele asediate.Cartierele aflate sub controlul rebelilor sunt asediate din iunie 2012 de armata siriană, fiind bombardate frecvent zone în care mii de oameni trăiesc în condiții groaznice.