Singapore devine oraşul milionarilor

Topul celor mai bogate țări

Singapore devine orașul milionarilor

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Singapore are de departe cei mai mulți milionari ca procentaj din populație, orașul-stat fiind urmat de Qatar și Kuweit, potrivit unui raport prezentat, ieri, de Boston Consulting Group (BCG).Numărul familiilor cu avere de peste 1 milion de dolari a crescut anul trecut în Singapore, la 188.000, reprezentând 17,1% din totalul gospodăriilor din metropola cu o populație de 5 milioane de oameni, cunoscut pentru industria serviciilor financiare și devenit unul dintre cele mai importante centre bancare offshore din lume.Tot mai mulți milionari aleg Singapore ca reședință, datorită taxelor mici și calității ridicate a vieții.Cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, a renunțat la începutul anului la cetățenia SUA pentru a se muta în Singapore, procedura fiind finalizată la scurt timp înainte de listarea la bursă a rețelei de socializare. Coincidență sau nu, succesiunea evenimentelor a stârnit controverse în Statele Unite, Saverin fiind criticat că și-ar fi schimbat reședința pentru a evita plata taxelor pe câștigul obținut în urma ofertei publice inițiale a companiei. Pe locul al doilea în top este Qatarul, unde 14,3% dintre familii au averi mai mari de un milion de dolari, la o populație de 1,9 milioane de persoane.Qatar are rezerve uriașe de gaze naturale. Statul numără 47.000 de familii milionare, principala sursă de avere fiind exporturile de petrol și gaze, care generează peste 50% din PIB. Qatarul a ajuns astfel să se laude cu cel mai mare Produs Intern Brut pe locuitor din lume, după Liechtenstein.Pe locul al treilea în topul realizat de Boston Consulting se regăsește Kuweitul, de asemenea un mare exportator de petrol, unde 11,8% dintre familii au o avere de peste un milion de dolari. La o populație de 3,6 milioane de persoane, Kuweitul este reședința a 63.000 de gospo-dării bogate.Petrolul generează peste 95% din veniturile din export ale Kuweitului, iar guvernul a anunțat în 2010 că va investi 130 miliarde de dolari până în 2015 pentru a reduce dependența economiei de hidrocarburi și a diversifica sectorul privat.Cea mai bogată țară europeană este Elveția, reședința a 322.000 de familii cu averi de peste un milion de dolari fiecare. Elveția are de asemenea cel mai mare număr de superbogați raportat la totalul populației, 11 din fiecare 100.000 de familii controlând averi de peste 100 milioane de dolari.Cu o populație de 7,7 milioane de locuitori, Elveția este afectată în plan economic de criza datoriilor de stat din zona euro, în timp ce SUA și mai multe guverne din UE fac presiuni pentru reformarea regulii secretului bancar.