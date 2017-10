Sindicatele îngroapă securea războiului

Ministrul Muncii, Marian Sârbu, și reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale au decis să constituie două grupuri de lucru. Unul va elabora proiectul de modificare a Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă și a Legii nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor colective de muncă. Cel de-al doilea va face propuneri pentru modificarea Legii sindicatelor și a Legii patronatelor. Sindicatele solicită de mai mulți ani modificarea cadrului normativ. Una dintre problemele ridicate de ele este aceea a reprezentativității. Legislația actuală permite tuturor sindicatelor dintr-o companie, indiferent că sunt sau nu reprezentative, să participe la negocierile colective. Din această cauză, de multe ori, discuțiile se lungesc nefiresc de mult sau se blochează, deoarece sindicatele aflate la masa negocierilor sunt în dezacord. Marile confederații susțin că la negocieri trebuie să participe numai sindicatele care însumează jumătate plus unu din numărul salariaților companiilor. Cele ce au sub acest nivel, ar urma să fie reprezentate, la negocieri, de federațiile din care fac parte. O asemenea modificare a legii va duce la eliminarea fărâmițării și la creșterea unității mișcării sindicale. Pe de altă parte, ar lipsi patronii de o metodă perversă de a îngenunchea partenerul social. În practică, numeroși patroni se folosesc de lacunele legii pentru a sparge organizațiile „ostile”, înființând așa numite sindicate „galbene”, obediente. Cu ajutorul liderilor acestora, negocierile colective sunt boicotate. La rândul ei, Legea conflictelor de muncă trebuie amendată pentru că îngrădește un drept fundamental, constituțional, dreptul la grevă, susțin sindicatele. În momentul de față – spun sindicaliștii – legea permite apelul la conflictul de interese și cel de drepturi. Dar câtă vreme este în vigoare un contract colectiv de muncă, nu se poate declanșa conflictul și trebuie urmată calea medierii sau a justiției. Procesul pentru drepturile din contractul colectiv de muncă poate dura chiar și 5 – 6 ani de zile. Sindicatele doresc să poată face grevă și în momentul în care nu se acordă drepturile negociate. CNSLR - Frăția a informat, încă de acum 3 - 4 ani, Organizația Internațională a Muncii despre faptul că statul român îngrădește dreptul la grevă, iar OIM a cerut guvernului de la București să remedieze situația. Autoritățile au promis că vor modifica legea, dar nu au făcut nimic până acum. Ministrul Marian Sârbu a declarat că modificarea celor patru legi se va realiza până la sfârșitul anului 2009. De asemenea, el a anunțat că, într-un timp cât mai scurt, va fi semnat un pact economico-social. „Reprezentanții sindicatelor au apreciat că e nevoie de un pact economico - social, pentru că anul 2009 e un an complicat. Instituirea unui parteneriat între patronate – salariați - guvern ar fi necesară, pentru că ar aduce stabilitatea politică, economică și socială” - a afirmat ministrul Muncii. De regulă, printr-o asemenea înțelegere, sindicatele se angajează să nu mai recurgă la greve, mitinguri, marșuri și alte forme de protest. Marian Sârbu nu a dezvăluit dacă semnarea pactului „de pace” a fost condiționată de modificarea legilor sus-pomenite.