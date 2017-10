Sindicaliştii din învăţământ se consideră momiţi cu OUG-uri

Sindicaliștii din învățământ se consideră momiți cu OUG-uri

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cam aceasta este concluzia sindicaliștilor constănțeni vizavi de ultima „boroboață” a Guvernului Tăriceanu, și anume acel act normativ abrogat în mare pripă. „Conștient de necesitatea creșterilor salariale pentru personalul din învățământ și din dorința de a atrage în sistem personal calificat și valoros, Ministerul Educației a propus spre aprobare Guvernului acest act normativ”. Probabil că mai rămânea să se atașeze și J ca să fie bătaia de joc completă! După cum deja a aflat tot poporul, Guvernul României a aprobat în fapt de seară 10 noiembrie, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ. Potrivit documentului, salariații din învățământ vor beneficia în anul 2009 de majorări salariale de până la 28,2%, în funcție de nivelul salariilor. Majorările se vor aplica în două tranșe, respectiv de la 1 martie 2009 și 1 septembrie 2009. „În învățământul preuniversitar, de creșterile cele mai mari va beneficia personalul cu salariile cele mai mici, respectiv debutanții și angajații care au cea mai mică vechime în sistem. Spre exemplu, un profesor debutant cu studii superioare va beneficia de o majorare de 23,35%, salariul său ajungând la 1.400 de lei, față de 1.135 de lei, cât primește acum. În învățământul universitar, au fost aprobate creșteri salariale pentru preparatori, asistenți și șefi de lucrări. Ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Guvern, un preparator universitar va beneficia de o majorare de 15,47%. Acesta va beneficia de un salariu minim de 1.600 de lei”, se mai specifică în comunicatul remis de către MECT. Se nasc alte și alte diferențe! Prof. Mihai Contanu, vicepreședintele SLSIP filiala Constanța, ne declara ieri că, din discuțiile cu colegii, reiese clar că toți se simt precum peștii ademeniți cu tot soiul de momeli. „Și dacă ar fi reală această creștere. Dar, de fapt, prin aplicarea majorării de 28% unui salariu de debutant de 600 lei în două tranșe ar însemna o creștere de circa 140 lei, iar unui profesor cu 15 ani vechime i s-ar aplica o creștere de 45 lei”. Pe de altă parte, prof. Ecaterina Stănășel, lider de sindicat la Școala nr. 16, ne-a declarat că în aceeași cancelarie în care zilele trecute se dezbătea greva, ieri colegele opinau că este un abuz din partea Guvernului această ordonanță și că nu are dreptul la așa ceva. „Am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să nu ne amărâm și să așteptăm decizia de astăzi a Curții Constituționale!”. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a anunțat ieri că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu aceeași ordonanță. „Pentru grila de salarizare prevăzută prin această nouă ordonanță de urgență nu am fost consultați așa cum cere legea. În plus, această ordonanță anulează o lege votată de parlament și promulgată de președinție, ceea ce este iarăși ilegal. Ordonanța a apărut din senin și este un abuz al guvernului, așa că o vom contesta la Curtea Constituțională a României, prin Avocatul Poporului”, a precizat președintele FSLI, Aurel Cornea.