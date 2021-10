Siberia se scufundă din cauza încălzirii globale

Localitățile din Siberia în care trăiesc 15 milioane de oameni, se scufundă la propriu, din cauza încălzirii globale. Temperaturile ridicate topesc permafrostul pe care sunt construite case, blocuri, fabrici și aeroporturi. Experții spun că Siberia se încălzește de aproape trei ori mai repede decât media globală. Un aerodrom s-a transformat în islaz pe care pasc vacile. Acesta era aerodromul care deservea o localitate cu 10 mii de oameni. Pista a fost perfect dreaptă până în anii 1990, când permafrostul pe care era construită a început să se topească. „Drumurile, cablurile de curent, conductele de gaz și petrol. Dar construcțiile liniare sunt primele care suferă din cauza urgenței climatice și a impactului acesteia asupra permafrostului”, a declarat Alexander Fedorov, cercetător la Institutul Permafrostului. În orașul din mijlocul Siberiei, la 5.000 de kilometri depărtare de Moscova, construcțiile se scufundă cu până la 12 centimetri pe an. Iakuțk este cel mai rece oraș mare din lume și cea mai mare localitate de pe glob construită pe permafrost. Are peste 300 de mii de locuitori. „Bârna de aici am făcut-o singuri, pentru că acoperișul era curbat. Totul este rupt și peticit. Tot ce e sub casă se mișcă. Avem permafrost așa că locuința se mișcă în sus și în jos”, a spus Maria Nedostupnenko, locuitor din Iakuțk. Aleksei Maslakov un cercetător al fenomenului a declarat că, nu există nicio așezare din zona arctică a Rusiei în care să nu găsești o clădire distrusă sau deformată. Când zona arctică a Rusiei a fost populată, acum 50 de ani, constructorii au luat în calcul o topire mică și sezonieră a permafrostului și au ridicat totul pe picioare de lemn sau beton înfipte adânc în solul înghețat. Dar după câteva decenii, s-a dovedit că nu este suficient. Dacă încălzirea globală continuă în acest ritm, Rusia va trebui să cheltuiască aproape 100 de miliarde de dolari ca să refacă infrastructura din Siberia. Adică 7 la sută din Produsul Intern Brut al țării.