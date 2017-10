Shengen. Decizia Germaniei, influenţată de campania electorală

Shengen. Decizia Germaniei, influențată de campania electorală

Ştire online publicată Luni, 04 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

"Germania s-ar fi opus oricum în acest an aderării României la Schengen, chiar dacă nu era an electoral în această țară, iar ce contează cel mai mult este raportul final MCV, în funcție de care Berlinul va lua o decizie", a declarat luni, la Sibiu, C, secretar de stat în Ministerul German de Interne."Cred că decizia nu ar fi fost diferită, noi ne-am fi păstrat poziția chiar dacă nu ne-am fi aflat în an electoral. Așteptăm răspunsul din raportul final MCV și în funcție de acest raport final vom lua o decizie", a spus oficialul german.Mai mult, conform acestuia, poziția ministrului de Interne al Germaniei reflectă poziția oficială a Guvernului de la Berlin, însă a recunoscut că este și o poziție politică, influențată de campania electorală pentru alegerile parlamentare din Germania.