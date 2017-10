Sfinxul şi piramidele, în pericol?

Sfinxul și piramidele, în pericol?

Murgan Salem al-Gohary, un lider jihadist egiptean care are legături recunoscute cu talibanii, a instigat, ieri, la „distrugerea Sfinxului și Piramidelor de la Giza, din Egipt”, relatează presa egipteană.„Toți musulmanii sunt însărcinați cu aplicarea învățăturilor islamice prin distrugerea idolilor, așa cum am făcut în Afganistan când am distrus statuile lui Budha”, a declarat acesta într-un interviu la o televiziune privată egipteană, cu audiență ridicată în rândul egiptenilor și arabilor.„Allah i-a ordonat Profetului Mahomed să distrugă toți idolii”, a adăugat acesta. „Când am fost cu talibanii, am distrus statuile lui Budha, ceva ce guvernul nu a reușit să facă”.Comentariile sale au venit a doua zi după ce mii de ultraconservatori islamici s-au adunat în Piața Tahrir, pentru a cere aplicarea strictă a legii Sharia în noua constituție.Pentru a răspunde declarațiilor lui Gohary, vicepreședintele partidului tunisian Ennahda, șeicul Abdel Fattah Moro, a intrat în direct prin linie telefonică în emisiune și i-a spus lui Gohary că Amr ibn al-Aas, istoricul comandant militar care a cucerit Egiptul, nu a distrus statuile.„Așa că cine ești tu să faci asta? Profetul a distrus idolii pentru că oamenii se rugau la ei, dar nimeni nu se roagă la Sfinx și la piramide”, a adăugat acesta.Șeicul Gohary, în vârstă de 50 de ani, este cunoscut în Egipt pentru instigare la violență, potrivit „Egypt Independent”.„A mai fost condamnat de două ori, una dintre cele două sentințe a fost închisoarea pe viață. Ulterior acordării acestei sentințe, el a părăsit Egiptul deplasându-se în Afganistan, unde a fost grav rănit în timpul invaziei Statelor Unite. În 2007, acesta a călătorit din Pakistan în Siria, care l-a predat Egiptului. După căderea lui Mubarak din 2011, acesta a fost eliberat din închisoare de o hotărâre judecătorească”, relatează ziarul.Islamiștii au acaparat alegerile prezidențiale și parlamentare post-revoluționare, Frăția Musulmană și Islamiștii Salafiți reușind să acceadă la putere, fapt ce a creat temeri cu privire la viitorul vestigiilor Egiptului Antic, crezându-se că salafiții vor încerca modificarea regulamentelor cu privire la monumentele antice egiptene.Cu toate acestea, mulți speră că noul președinte egiptean, Mohammed Mursi, va facilita conservarea cât mai bună a patrimoniului cultural egiptean.