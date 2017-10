Sfârşit de an şolar cu spectacol şi multe premii

Sfârșit de an șolar cu spectacol și multe premii

Ştire online publicată Marţi, 21 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută, la sediul central al UDTTMR, a avut loc festivitatea de încheiere a cursurilor de limba tătară, organizate de filiala Constanța.Profesor Neriman Ibraim, coordonatorul uneia dintre cele două grupe de studiu, a ținut să mulțumească atât reprezentanților uniunii, cât și părinților și copiilor, pentru efortul depus de toată lumea pentru ca aceste cursuri să se desfășoare în condiții optime. De altfel, cadrul didactic a mai avut un motiv de bucurie, la final de an școlar: „Am început anul cu opt elevi și l-am încheiat cu 16, ceea ce nu poate decât să ne bucure”, a declarat Neriman Ibraim.În cadrul cursului festiv, a fost prezentată activitatea grupei pe parcursul întregului an de studiu, printre cele mai importante acțiuni la care elevii au participat numărându-se concursul de poezie organizat cu prilejul Zilei tătarilor, lecția deschisă susținută în prezența a trei cadre didactice din Crimeea, punerea în scenă a unei scenete cu prilejul Zilei limbii tătare. Activitatea care a marcat sfârșitul de an școlar s-a încheiat cu un program artistic, la finalul căruia elevii au fost răsplătiți cu diplome, dulciuri, dar și cadouri consistente.