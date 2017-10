Sezonul estival prelungit micşorează Tinimtex-ul

Sezonul estival prelungit micșorează Tinimtex-ul

A 42-a ediție a târgului național de îmbrăcăminte și încălțăminte Tinimtex debutează mâine, în stațiunea Mamaia. Evenimentul reunește 421 de firme din toată țară, care expun pe o suprafață de circa 9.800 metri pătrați, pe durata a cinci zile (10 – 15 septembrie). „Târgul își păstrează nota de stabilitate. Totuși, în acest an suprafața a scăzut cu 2.000 metri pătrați, din cauza prelungirii sezonului estival. În 2009, vom muta probabil târgul în a doua jumătate a lunii septembrie”, spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, organizator al evenimentului, împreună cu Romexpo și Federația Patronatelor din Industria Ușoară (FEPAIUS). Interesul firmelor este însă extrem de mare, după cum spune și Cătălin Trifu, director în cadrul Romexpo: „Sunt 421 de participanți, însă puteau la fel de bine să fie 500. Deși am rezervat încă din iunie 2007 locurile pentru standuri, vremea bună din această vară ține turiștii aici și, implicit, hotelurile sunt încă ocupate. Am fost nevoiți să suplimentăm numărul de corturi, pentru a face față cererilor. Acum vor fi două corturi cu aer condiționat, la Parc și la Perla”. Din totalul expozanților, 22% sunt din București, 11% din Constanța, 8% din Iași, câte 4% din Neamț, Cluj și Satu-Mare și 3% din Brăila. Și la această ediție, Romexpo va continua programul de matchmaking, care se bucură de un real succes în rândul firmelor participante. Spre exemplu, la ediția din luna mai a târgului s-au înregistrat 897 de contacte de afaceri. Locații Cort Parc - confecții textile adulți Dacia - țesături, lenjerie, accesorii Cort Perla - confecții din piele și blană/tricotaje & confecții copii Perla - confecții textile adulți Cleopatra - tricotaje, confecții copii Sirena - confecții textile adulți Meridian - confecții textile adulți Doina, Victoria - încălțăminte, marochinărie Tenis Club Idu - confecții din piele și blană, încălțăminte, marochinărie Program de vizitare 10 – 12 septembrie: orele 10 – 14 pentru firme, 14 – 19 pentru publicul larg 13 septembrie: 10 – 19 14 septembrie: 10 – 14