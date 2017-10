Sezonul estival bate la uşă, însă plajele sunt ale nimănui

Sezonul estival bate la ușă, însă plajele sunt ale nimănui

Asigurarea punctelor de prim ajutor de pe litoralul românesc revine - exclusiv! - în grija operatorilor de plajă, au atras atenția, vineri, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Sezonul estival se apropie cu pași repezi, motiv pentru care pregătirile, printre care și cele privind asistența medicală și analizarea apei de îmbăiere, trebuie urgentate. Deziderat dificil de realizat însă, căci, la ora actuală, mai sunt concesionate doar cinci sectoare de plajă, din cele 46 în care a fost împărțit litoralul. În fiecare an, pregătirile pentru sezonul estival sunt aduse în discuție de reprezentanții instituțiilor deconcentrate cu mult înainte de venirea verii, într-o tentativă de a le demara în timp util. De fiecare dată însă, se ivește câte un motiv pentru a le prelungi până spre jumătatea sezonului și mai bine. Rămâne de văzut cât vor dura în acest an, deocamdată fiind doar începutul. Nu sunt decât cinci operatori de plajă În cursul săptămânii, conducerile instituțiilor cu rol de răspundere în domeniu s-au întrunit pentru a pune la punct detaliile care se impun derulării unui sezon estival fără incidente. În urma întrunirii, dr. Camelia Ciobotaru a anunțat că intenționează să determine „să se urgenteze” demersurile. Într-o primă fază, se impune încheierea unor contracte cu operatorii de plajă pentru analizarea apei de îmbăiere de pe litoralul românesc, din 48 de puncte din cele 33 de plaje autorizate. „Am cerut DADL să ne transmită lista cu operatorii de plajă, pentru a încheia contractele pentru toate analizele pe care urmăm să le facem în timpul verii, pentru că este obligația lor legală să achite contravaloarea”, a anunțat reprezentantul DSP, care a subliniat că acțiunea de analiză a apei ar putea fi începută de la 15 aprilie. Deocamdată însă, DADL nu prea are ce listă să întocmească: din cele 46 de contracte încheiate anii trecuți, 41 au fost reziliate, din motive ca cedarea dreptului de folosință a plajei, nerealizarea planurilor investiționale asumate la câștigarea licitațiilor, menținerea de construcții neautorizate etc. Cert este că, la ora actuală, doar cinci sectoare mai sunt administrate de operatori de plajă: Neptun, de către SC Neptun Olimp SA, Venus, de SC Perla Venusului SRL, Saturn, de SC Adras SRL și SC NCS Virtus SRL, și o bucată de plajă din Mangalia, de către SC Lial SRL. Reprezentanții DADL susțin însă că situația va fi reglementată în timp util, înainte de începerea sezonului. „Cât de curând vor apărea normele legale pentru asigurarea unei noi administrări a plajelor”, ne-a declarat Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al instituției. În 2008, apa de îmbăiere a fost conformă cu normele UE Cât privește rezultatele probelor recoltate anul trecut din Marea Neagră, dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al DSP Constanța, a arătat că a sosit raportul Comisiei Europene, care nu oferă motive de îngrijorare. „Pentru 2008, România a avut 98% din probele de apă de îmbăiere recoltate corespunzătoare, comparativ cu valorile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească apa de îmbăiere”, a spus Dinisov, care a adăugat că activitatea de monitorizare trebuie pornită până la, cel târziu, 15 mai - pentru a nu se repeta situația din 2007, când litoralul românesc a primit aviz negativ din partea UE, pentru că nu a trimis un număr suficient de probe. Ambulanțe staționate la Costinești și Neptun Conducerea instituției sanitare a subliniat că se impune și inițierea pregătirilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor pe plajă și contractarea personalului medical calificat. „Este obligația operatorilor de plajă, căci DSP Constanța nu are susținerea financiară necesară. Cel care are turiști în hotel, trebuie să aibă și un cadru medical în caz că se întâmplă ceva neașteptat, pentru a acorda primul ajutor până la sosirea ambulanței”, a arătat dr. Ciobotaru. Instituția constănțeană nu va avea un număr suficient de medici, a arătat directorul executiv: „Ne confruntăm cu problema personalului. Serviciul de Ambulanță are dotarea necesară, dar nu și personal. Se va apela la paramedici mai mulți și se poartă discuții pentru detașarea unor cadre din alte județe”. Totodată, autoritățile sanitare doresc să înființeze substații ale Serviciului de Ambulanță pe litoral, în Neptun și Costinești, unde vor staționa salvările pentru a interveni cât mai rapid.