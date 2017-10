Sezonul anomaliilor meteo în Europa

Joi, 09 August 2012

Europa, unde începutul veriia fost surprinzător de liniștit, fără temperaturi ridicate sau furtuni devastatoare, a intrat, în acest început de august, în sezonul anomaliilor meteorologice.O furtună puternică a măturat în ultimele 24 de ore sudul Poloniei, unde circa 12.000 de persoane au rămas fără curent electric, în timp ce 1.000 de case au fost distruse complet, relatează Euronews.Rafalele puternice de vânt, cărora li s-a adăugat și ploaia torențială, au rupt copaci și au aruncat fragmente de acoperișuri pe drumuri, acestea devenind, practic, inaccesibile. Unele localități s-au trezit izolate de lumea exterioară. Din cauza drumurilor afectate, echipele de salvare nu pot să ajungă la sinistrați.O situație similară se înregistrează în Norvegia, unde, la 7 august, s-a abătut un uragan puternic în toiul nopții. Numai în-tr-o jumătate de oră, nivelul râurilor a crescut aproximativ cu un metru. Localnicii și-au părăsit casele în grabă, luând cu ei doar strictul necesar. În timp ce se adunau să plece, primele etaje ale caselor erau deja inundate.„Acum, apa este de un metru, dar noap-tea trecută era la nivelul acoperișului”, a declarat, ieri, pentru ziarul Aftenposten, un sinistrat din estul țării.Mulți oameni au fost evacuați cu ajutorul elicopterelor, fiind recuperați de pe acoperișul caselor.v v vÎn contrast cu această situație, zona Balcanilor este puternic afectată de secetă. În Croația, Bulgaria, România agricultorii se plâng de valul de căldură fără precedent și dau doar din umeri, uitându-se cum soarele le face scrum culturile agricole. Chiar și sistemul de irigații se dovedește neputincios în fața caniculei care se prelungește de mai multe săptămâni. Pentru al treilea an, Croația se confruntă cu o secetă severă. Este de așteptat ca și anul acesta recolta să fie mică. În orașele mari este chiar mai rău. Asfaltul se topește literal-mente sub razele nemiloase ale soarelui. Aerul rămâne încins și pe timpul nopții.„Temperaturile sunt extrem de mari: 50 de grade Celsius, chiar și la o adâncime de trei centimetri sub pământ”, spun meteorologii de la Zagreb. Nici măcar apa lacurilor și râurilor nu reprezintă o salvare în zilele acestea caniculare, întrucât atinge 40 de grade Celsius. Pescarii deja își calculează pierderile.