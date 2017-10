Senatorul Dorel Constantin Onaca a recuperat crucea din apele Canalului Dunărea – Marea Neagră

Ştire online publicată Luni, 07 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul Dorel Constantin Onaca a recuperat, pentru al doilea an consecutiv, crucea aruncată în apele înghețate ale Canalului Dunărea – Marea Neagră, la Murfatlar. Acțiunea de sfințire a apelor canalului a fost inițiată, în urmă cu trei ani, de către primarul Nicolae Crivineanu și preotul de la mânăstirea de lângă Biserica de Cretă de la Murfatlar. Anul trecut, edilul orașului i-a solicitat sprijinul senatorului democrat Dorel Constantin Onaca pentru a recupera crucea pe care preoții au aruncat-o în apele Canalului Dunărea - Marea Neagră. „I-am solicitat să ne trimită niște scafandri. Am avut o surpriză, însă, în momentul în care am văzut că a venit chiar dânsul pregătit să se arunce în apă după cruce. Tocmai din acest motiv, anul acesta, i-am solicitat personal să reedităm acțiunea de anul trecut”, ne-a declarat primarul Crivineanu. De altfel, senatorul democrat este legat sufletește de orașul Murfatlar, el petrecându-și anii copilăriei pe străzile fostei localități Basarabi. Intervenția este una destul de periculoasă, după cum ne-a declarat și senatorul democrat, având în vedere adâncimea apei. În același timp, tot potrivit declarațiilor scafandrului Onaca, acțiunea are o însemnătate aparte: „Faptul că prin sfințirea canalului se sfințesc atât apele Dunării cât și cele ale Mării m-a impresionat de la bun început și m-a determinat să particip activ”, și-a motivat Onaca gestul. Senatorul și-a pus hainele de scafandru în cui numai până anul viitor, însă, când, așa cum i-a promis primarului Crivineanu și implicit locuitorilor din Murfatlar, va fi din nou prezent la sfințirea apelor Canalului de Bobotează.