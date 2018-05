Semnal de alarmă: o substanță chimică interzisă în 1987 a reapărut în atmosferă și "mănâncă" stratul de ozon

Ştire online publicată Joi, 17 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O emisie misterioasă de gaze care distrug stratul de ozon a fost identificată de oamenii de știință, deși producția chimicalelor responsabile de acest gaz a fost interzisă în întreaga lume.Cantitatea de gaze identificată este atât de mare, încât dacă vinovații nu vor fi găsiți și opriți, refacerea stratului de ozon ar putea fi întârziată cu un deceniu, scrie The Guardian.Sursa noilor emisii provine din Asia de Est, dar găsirea exactă a locației necesită o amplă investigație.Emisiile provin de la folosirea clorofluorocarburi (CFC), considerate a fi unele dintre cele mai dăunătoare chimicale la nivelul stratului de ozon.CFC-urile erau folosite de obicei în spumele poliuretanice pentru etanșări sau în refrigerenți.Clorofluorocarburile au fost interzise în 1987, prin Protocolul de la Monreal, un acord internațional care viza stoparea chimicalelor care mănâncă stratul de ozon – în special CTC-urile.Documentul a fost implementat într-un ritm lent, însă în 2007, producția de CFC-11, cea mai distructivă clorofluorocarbură, era aproape zero, subliniază cotidianul britanic.Creșterea acestor emisii de CFC-11 a fost observată de Stephen Montzka și de către colegii săi din US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), care monitorizează chimicalele din atmosferă.„Fac acest lucru (monitorizarea – n.r.) de 27 de ani și niciodată nu am văzut așa ceva (o asemenea cantitate de CFC – n.r.). Am fost șocat. Noi acționăm ca un fel de detectivi ai atmosferei, iar când lucrurile o iau ranza, sunăm alarma”, a declarat Montzka, citat de The Guardian.Semnalul de alarmă a ajuns și la ONU. Erik Solheim, directorul executiv al UNEP, programul ONU pentru protecția mediului, cere o anchetă urgentă privind aceste emisii.La apogeul declinului său, înregistrat la sfârșitul secolului al XX-lea, stratul de ozon scăzuse cu aproximativ 5%. În prezent, gaura din stratul de ozon, aflată deasupra Polului Sud, prezintă semnale clare de „însănătoșire".„Stratul de ozon rămâne pe calea cea bună spre o vindecare completă până la jumătatea acestui secol", au declarat reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (al cărui acronim în limba engleză este UNEP) într-un comunicat."Însă creșterea continuă a emisiilor mondiale de CFC-11 va periclita aceste progrese. Trebuie identificate cauzele acestor emisii și să luăm măsurile necesare", au adăugat specialiștii de la UNEP.sursa: digi24.ro