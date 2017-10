Sediul Oficiului de Cadastru va fi ridicat pe spaţiu verde

Sediul Oficiului de Cadastru va fi ridicat pe spațiu verde

Luptele grele duse de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța de a primi un teren din partea Primăriei Constanța pe care să-și construiască un sediu au dat roade în cele din urmă. În urmă cu doi ani, Primăria Constanța le-a pus la dispoziție un teren în suprafață de 1.000 metri pătrați. Numai că terenul este spațiu verde. „Spațiul l-am primit în 2006 printr-o hotărâre de consiliu local. Avem plan urbanistic de detaliu aprobat și am obținut toate avizele necesare, mai puțin cel de la Ministerul Culturii necesar pentru aprobarea modelului fațadei construcției”, ne-a spus Stere Sponte, fostul director al Oficiului Județean de Cadastru, cel care s-a luptat pentru obținerea terenului. Recent, pe spațiul verde din spatele Teatrului de Stat, s-a deschis șantierul. Mai mulți deținuți, sub supravegherea a doi arheologi, fac fundația pentru noua construcție. Virgil Lungu, directorul Direcției Județene de Cultură, ne-a spus că deja se prefigurează descoperirea unei mici locuințe antice. Primăria Constanța a eliberat o autorizație de descărcare de sarcină arheologică, urmând ca, după ce se va emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică, să se elibereze și autorizația de construire. Doar pentru partea științifică s-au făcut plăți în valoare de 60.000 lei, ne mărturisește Sponte. Pe spațiul verde au fost și 13 copaci. Pentru că a fost necesară tăierea lor, s-a achitat contravaloarea a 90 de copaci Direcției Silvice Constanța, așa cum prevede legislația de mediu. Stere Sponte ne-a spus că ridicarea noului sediu al Oficiului de Cadastru nu intră sub incidența noii legislații privind interzicerea construirii pe spațiul verde întrucât avizele și autorizațiile s-au eliberat anterior apariției legii. În prezent, Oficiul Județean de Cadastru își desfășoară activitatea în două sedii: unul este situat pe bulevardul Ferdinand, iar celălalt în Piața Ovidiu.