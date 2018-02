Secretarul general al ONU face apel la comunitatea internaţională să participe la reconstrucţia Irakului

Secretarul general al ONU face apel la comunitatea internațională să participe la reconstrucția Irakului

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a făcut apel la comunitatea internațională ''să susțină eforturile'' de reconstrucție în Irak după războiul său împotriva grupării Stat Islamic (SI), într-un moment în care Bagdadul se așteaptă la importante contribuții financiare, relatează Agerpres.ro.''Lumea întreagă vă este datoare pentru lupta voastră împotriva amenințării mondiale ce-o reprezintă Daesh'', acronimul în limba arabă pentru Statul Islamic, a afirmat Guterres în ultima zi a conferinței internaționale din Kuweit privind reconstrucția în Irak.''Este timpul de a ne exprima gratitudinea și solidaritatea noastră cu poporul irakian'', a adăugat el, în contextul în care comunitatea internațională urmează să anunțe în cursul zilei suma contribuției sale pentru vastele eforturi de reconstrucție a Irakului, al cărei cost este evaluat la 88 miliarde de dolari (71 miliarde de euro).Bagdadul a proclamat în decembrie ''victoria'' forțelor irakiene, susținute de coaliția internațională sub comandament american, împotriva jihadiștilor grupării Stat Islamic, care au preluat controlul în 2014 al unor vaste teritorii în Irak, punând în pericol însăși existența țării. Dar, după trei ani de lupte îndârjite, pagubele sunt considerabile și Bagdadul așteaptă mult din partea comunității internaționale pentru a ajuta la reconstrucția țării.Guterres a făcut apel la comunitatea internațională ''să susțină eforturile Irakului pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus de război'', dând asigurări că ONU ''va fi de partea sa în fiecare etapă''.Cu această ocazie șeful organizației mondiale a anunțat un program al ONU de asistență pentru o perioadă de doi ani ce are drept scop să ajute guvernul irakian să pună în practică prevederile cu caracter social ale proiectului de reconstrucție.Prima țară care și-a făcut cunoscută suma contribuției este Kuweitul, care a anunțat un ajutor de două miliarde de dolari, din care un miliard sub formă de împrumuturi.''Sunt fericit să anunț că emiratul Kuweit își va onora angajamentul de a-i ajuta pe frații săi irakieni'', a declarat emirul Kuweitului, șeicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, în cea de-a treia și în ultima zi a unei conferinței.